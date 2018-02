Tatxo Benet compra l'obra 'Presos polítics' retirada d'ARCO

El periodista i soci de Mediapro Tatxo Benet, comprador de l'obra de Santiago Sierra 'Presos polítics' censurada a la fira ARCO, ha manifestat aquest dijous la seva voluntat d'exposar la peça retirada per exposar-la al Museu de Lleida a l'espai on hi havia les obres que la guàrdia civil va portar a Sixena.

Ho ha explicat el dia després de confirmar que va ser ell qui va comprar l'obra retirada a petició d'Ifema (on es realitza la fira ARCO), i sobre la qual ja ha rebut "bastants missatges de galeries i sales d'exposició" per mostrar la peça. L'obra que ha adquirit Benet està composta per 24 fotografies en què apareixen, pixelades, imatges d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, dels joves empresonats per una baralla amb dos guàrdies civils a Alsasuna, membres de Segi o activistes del 15M. 'Presos polítics' és una obra d'art creada per l'artista madrileny Santiago Sierra, que s'havia de mostrar a l'estand de la galeria Helga de Alvear a la fira Arco 2018 de Madrid. Abans, però, de que l'obra pogués ser contemplada, la direcció de la fira decidí que s'havia de retirar, fet que provocà una gran polèmica. Fou adquirida per Tatxo Benet per menys de 80.000 euros.