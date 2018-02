Stranger Porcs

Per Manuel Sáez, "vegetarià per convicció"

“Sigues el canvi que vols per al món”.

Molta gent va veure fa ben poc un documental de títol molt semblant al d'aquest article. Molta gent va sorprendre's per la informació que es va mostrar. Tanmateix, aquesta informació és simplement una espurna infinitesimal del que passa a tot arreu del món.

La gent en general no sap d'on ve la carn que menja. I a més a més, normalment no li importa massa. No és d'estranyar que la població mundial estiga emmalaltint a marxes forçades. Les notícies sobre la relació entre consum de productes carnis i malaltia ixen cada dia a la premsa.

Al reportatge al·ludit es feia un repàs molt interessant a les raons per les quals es devia fer alguna cosa per frenar totes les coses dolentes que passen a les granges industrials i els escorxadors.

Al reportatge es passava de puntetes sobre el concepte veganisme. Una errada molt gran de l'ínclit presentador.

Si la gent sabera la veritat sobre l'origen de la carn que menja, siga de porc, au o bestiar, s'ho pensaria. Però... no ho sap. Sap que va al supermercat des d'algun lloc i ja està. Que són les autoritats les que s'encarreguen de que la carn arribe en condicions idònies. De tal forma que una persona va al supermercat i agarra una safata neta amb un tros de carn a dins. I mira si tot és net. El que ha passat abans queda omés i diluït. No importa.

Al reportatge va ocórrer una situació que a mi em va semblar molt graciosa, però que no ho és. Preguntat un responsable de la administració pública sobre el control de les granges industrials, va dir alguna cosa com que era impossible controlar les 1500 granges industrials que hi havia a la seua comunitat autònoma 1 amb poc més de 40 inspectors. Per tant era lògic pensar que algú trobara una granja (com la que va trobar el documental) amb una situació per tancar-la directament.

La inferència a aquesta declaració honesta i sense ambages és: si és impossible una inspecció de tot, aleshores, com es garanteix la seguretat al tracte als animals i a la salut pública?

Al documental també es va dir que aproximadament es mataven uns 47 milions de porcs a l'any per a consum humà (sent Espanya el quart productor mundial de porcs). A tot arreu del món són uns 500 milions al dia els animals que es maten (o sacrifiquen: aquesta és la paraula no agressiva i eufemística que se sol utilitzar). Les xifres maregen.

Crec que hem de pensar què passa amb aquests milions d'animals. Perquè al documental es va donar a entendre que a les granges viuen un infern, i el final a l'escorxador no és molt amable que diguem. Troben la mort.

Per tant, hem de preguntar-nos. Volem un món així, ple de mort? O... pel contrari volem un món lliure de violència, qualsevol tipus de violència?

La primera frase d'aquest article no és meua, és de Gandhi.

Manuel Sáez. Membre d'Iniciativa Animalista i vegà. @IA_animalista

1A Espanya sembla que hi ha unes 80.000 granges industrials o intensives