lluita institucional

SOM Gramenet inicia un procés administratiu per aturar el suposat "procés participatiu" d'usos de Can Zam

Aquest matí SOM Gramenet ha presentat una instància a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb un escrit sol·licitant anul·lar i deixar sense efectes l’anomenat “Procés participatiu per al Pla d’usos de la segona fase del Parc de Can Zam” iniciat per Alcaldia.

En més d’una ocasió, la formació ha manifestat que aquest és un procés poc transparent i del tot fraudulent. Fins i tot, va arribar a forçar un Ple Extraordinari a l’octubre, per a posar la qüestió sobre la taula, denunciar aquest fet, i exigir la derogació d’aquest procés. El Ple, però, va resultar absolutament estèril, degut a les oïdes sordes que l’equip de govern va fer a tots i cadascun dels arguments presentats.