Llengua

Punxa a Palma la manifestació contra el català

Un miler de persones es manifesten pels carrers de Palma amb el crit “ens movem, no ens aturarem”. Entre el públic hi ha hagut nombrosos metges, un col·lectiu que des del primer moment ha criticat el decret perquè considera que els “idiomes no salven vides”, com resava la pancarta principal.

A la concentració hi han participat els principals líders del PP: Biel Company, Marga Durán, i l'expresident i actual senador, José Ramón Bauzá. A més, hi ha assistit el portaveu del partit Ciudadanos al Parlament, Xavier Pericay, i també el líder del nou partit d'extrema dreta i anticatalanista Actua Balears, Jorge Campos.

La portaveu de 'Mos movem', Úrsula Mascaró, ha assegurat, en declaracions a la premsa, que «no volem imposicions lingüístiques en sanitat ni enlloc».

A la concentració s'han pogut veure nombroses banderes espanyoles i s'han sentit lemes anticatalanistes com 'Som balears, no catalans'.