repressió

Primers arxivaments de denúncies per enganxar cartells de l’1 d’octubre

El Jutjat Instrucció número 3 de Cornellà del Llobregat ha arxivat les denúncies per desobediència contra diverses persones que enganxaven cartells de difusió del referèndum de l’1 d’octubre.

Francesc Xavier Areste, Maria Teresa Vidal i tres persones més van ser identificats i denunciats pels Mossos d’Esquadra seguint instruccions de la Fiscalia General mentre enganxaven cartells amb eslògans com “Hola Europa” i “Benvinguda República” la darrera setmana de setembre a Cornellà. Els van incautar el material i van ser cridats a declarar a la Policia Nacional i posteriorment citats pel jutjat d’instrucció número 3 de Cornellà i acusats d’un delicte de desobediència. L’associació de juristes Drets, amb l’advocat Sergi Blázquez al capdavant, ha representat desinteressadament algunes de les persones denunciades.

Drets ha rebut notificació de les primeres interlocutòries d’arxiu per desobediència. En l’auto, el jutge Antonio Baños considera que els fets denunciats no són constitutius de delicte i arxiva les actuacions. El mateix atestat policial ja reconeixia que no havia estat possible determinar la procedència ni el finançament del material incautat.

Drets sempre ha defensat que en cap cas un particular vulnerava la llei ni cometia desobediència per participar en actes del referèndum de l'1O. El jutjat finalment ha donat la raó a Drets, enfront de la voluntat de la policia i la fiscalia d’atemorir la població.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades de les seves accions les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.