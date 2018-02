Primera jornada del #JudiciMAT

Ahir va ser la primera jornada del judici als activitstes antiMAT de Fellines. Una setantena de persones concentrades a dos quarts de deu estaven davant del palau de la justícia (amb cinc furgonetes antiavalots dels mossos d'esquadra i l'entrada de l’audiència plena de mossos d'esquadra que les vigilaven).

Va començar el judici entre crits antiMAT, mostres de suport i la voluntat d’entrar en massa dins la sala, molt limitada de places. Es van anar presentat proves i qüestions prèvies amb les que es demanava la nul·litat del judici per la falta de respecte als drets fonamentals, a la defensa justa, a la inviolabilitat del domicili i la intimitat entre d'altres.

El judici, després de que un vídeo de prova hagués desaparegut dels arxius judicials i hagués hagut de ser reportat, va continuar amb l'interrogatori dels acusats que van defensar la legitimitat de l’acció, la falta total de comunicació o avisos per part dels mossos i la seva actitud violenta per resoldre el conflicte.

Aquesta tensió, asseguraven, era provocada per la situació de perill per la vida de l’activista enterrat, ja que hi havia maquinària d'alt tonatge a sobre seu. Van afirmar, per tant, que les càrregues eren totalment injustificades i que no hi va haver cap tipus de notificació ni resolució judicial.

D’altra banda, el mosso Manuel Cordón va reconèixer que no portar el número d'identificació TIP és una pràctica habitual entre els antiavalots, ja que els "sol caure". Va reconèixer també que no varen identificar ningú, ni fer cap detenció i finalment, va dir que "dir que ets regidor pot ser intimidatori per algun agent" . Un dels imputats pel fets és l'ex-regidor de la CUP a Girona Jordi Navarro i un altre (Albert Saus) és regidor a Viladasens.