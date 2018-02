Per la República

Presentació del llibre 'Visca Mallorca Lliure' i el nou CDR a Campanet

L'Antic Ajuntament de Campanet aplegarà aques divendres a presentació del llibre de Tomeu Martí 'Visca Mallorca Lliure' i, a la vegada, a la presentació del Comitè de Defensa de la República de Campanet, constituït el mes de novembre de 2017, segons informa dBalears

L'acte està organitzat per l'OCB de Campanet i el CDR i és fa amb la intenció de «difondre i mostrar en societat dos paradigmes del sobiranisme mallorquí: l'històric, el d'en Tomeu Martí, el que fa anys que pugna des de la militància a diversos col·lectius (Crida per la Solidaritat, Joves de Mallorca per la Llengua, l'OCB) i que empeny per aconseguir la llibertat política del nostre poble. I el més novell, el dels CDR, que beu de l'anterior, renovat pels recents esdeveniments a l'altra banda del Mediterrani i esperonat per noves esperances de lluita i llibertat, a la vegada que solidari enfront a la repressió i la injustícia».

L'acte constarà d'una xerrada amb l'autor del llibre, Tomeu Martí, i d'una presentació d'un membre del CDR.