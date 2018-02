Moviment veïnal

Presentació del llibre '25 anys de Barcelona a Carrer'

El Centre Cívic Fort Pienc acull la presentació del llibrea les 19:30 hores de llibre '25 anys de Barcelona a Carrer', una antologia dels continguts de la revista de la FAVB entre els anys 1991 i 2016. Aquest acte és el colofó a la celebració de l'aniversari de la publicació.

El llibre i una petita exposició que l'acompanyarà volen copsar la trajectòria d'una revista que al llarg de més de dues dècades ha intentat prendre el pols a la ciutat sense perdre de vista la realitat dels barris i el seu veïnat.



Volem destacar la participació de molts amics de Carrer en la campanya de micromecenatge que vam impulsar per poder fer realitat aquesta obra, així com la tasca d'edicions Clariana i el suport de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva publicació.