Impunitat policial

Presentació de la campanya "Ni al cap ni enlloc?"

Aquest matí s’ha presentat a la ciutat de Tarragona la campanya “Ni al cap ni enlloc” en una roda de premsa pública amb presència de els denunciants Magí Castro i Lorda Marauri i membres de l’Esquerra Independentista i l’Ateneu Llibertari de Tarragona, en la qual s’ha fet explicat els fets succeïts durant la vaga general del 14 de novembre de 2012 i s’ha explicat que el proper 27 de febrer a les 9:45 del matí es durà a terme a l'Audiència Provincial de Tarragona el judici contra Christian González Alberich, caporal dels Mossos d'Esquadra que el passat 14 de novembre de 2012, entre les 11:30 i les 12 hores a l'Avinguda Vidal i Barraquer de la ciutat de Tarragona, en el marc d'una càrrega dels agents del dispositiu ARRO, va començar a córrer per l'esmentada avinguda amb el bastó policial aixecat i brandint-lo de manera NO reglamentària. Fruit d'aquesta acció de brandir el bastó alçat va acabar colpejant i obrint el cap del menor Magí Castro Marauri.

Aquests fets són constitutius d'un delicte de lesions previst i penat en l'article 148.1 del Codi Penal, donada la utilització d'armes amb mètodes o formes perilloses per a la vida, salut, física o psíquica del lesionat. De forma subsidiària, també són constitutius d'un delicte de lesions previst i penat en l'article 147 del Codi Penal. En Christian González Alberich és l'autor acusat pels seus actes directes i materials a tenor del disposat en els articles 27 i 28 del Codi Penal. Per tant, la pena a imposar al Christian González Alberich segons l'article 148.1 del Codi Penal és de 3 anys de presó i inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna i en el cas d'aplicació de l'article 147 del Codi Penal de 2 anys de presó i inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna.

La campanya política “Ni al cap ni enlloc”, tal i com ha explicat el membre de l’Esquerra Independentista de Tarragona Pol Domingo Prats, denuncia la “impunitat dels cossos policials que, encara que hi hagi vídeos que demostrin males pràctiques per part seva, no reben represàlies i fins i tot moltes vegades la fiscalia no els denuncia”, afegint que les càrregues “sovint no estan motivades per cap necessitat real, sinó que simplement són la resposta violenta a qualsevol intent cívic de reclamar drets socials i laborals amb el propòsit de crear por i desanimar a la gent a acudir a manifestacions”. També s’ha explicat que manifest ­de la campanya fins al moment ja porta 41 adhesions d’entitats i s’ha fet pública la moció de suport presentada per part de Lorda Marauri per tal que sigui aprovada al proper ple de l'Ajuntament de Tarragona. La moció compta, a hores d'ara, amb el suport de la CUP, ERC i IC.