Moviment veïnal

Presentació de 4 propostes de la FAVB contra l'expulsió del veïnat dels barris

La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), en aliança amb altres entitats i moviments socials, vol contribuir a trobar les vies per fer possible aquesta mobilització. Així sota el lema No ens faran fora, ni de casa ni del barri! presentaran en roda de premsa el manifest i una sèrie d'iniciatives del moviment veïnal -com ara la de Mudances de protesta- per treure a la llum pública aquest malestar social i oferir al veïnat eines per poder organitzar-se.

Per a l'entitat veïnal "És un fet tristament assumit per tothom que el preu desorbitat de l'habitatge a Barcelona, especialment del lloguer, està expulsant el veïnat dels barris.Perquè les administracions públiques actuïn amb la contundència que requereix aquesta situació dramàtica, cal la mobilització social, la de la gent afectada i la de tota la ciutadania".