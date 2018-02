per la república

Poble Lliure reivindica unitat, fermesa i mobilització a tot el moviment republicà

La formació també alerta dels perills del retorn a l’autonomisme per part d’alguns partits sobiranistes.

"No hi ha alternativa: República o Barbàrie"

Poble Lliure ha emès un comunicat avui sota el títol No hi ha alternativa: República o Barbàrie, en el qual reivindica la construcció d’una estratègia conjunta i compartida per tot l’estrat de l’independentisme.

Des de Poble Lliure es posa èmfasi, després de conèixer la data en la qual Mireia Boya i Anna Gabriel hauran d’anar a declarar al Tribunal Suprem, en què la persecució judicial i repressiva de l’Estat espanyol vers el poble català no s’aturarà amb redempcions i rebaixes polítiques de retorn a l’autonomisme, perquè d'aquesta manera només es dóna la raó a l’estat, demostrant-li que la seva estratègia repressiva funciona.

Aquesta formació assenyala que és inadmissible que encara hi hagi partits que segueixin sense entendre la naturalesa de l’Estat, intrínsecament oligàrquic i autoritari, i continuïn enganyant-se amb falsos eslògans com “anirem de la llei a la llei” o “la democràcia sempre guanya”.

Poble Lliure apunta que és el moment d’actuar amb fermesa i determinació de manera conjunta tot l’independentisme i fugint de partidismes, doncs ara mateix és “impossible una estratègia de replegament i retorn a l’autonomisme”. Sentencien que “En la mesura que l’estat vegi que la repressió causa l’efecte desitjat, no dubtarà en utilitzar-la de manera sistemàtica”

Els independentistes afirmen que “la claudicació no és només una traïció als milions de persones mobilitzades per un projecte alliberador. És, sobretot, una estupidesa estratègica”.

El portaveu de l’organització, Guillem Fuster, explica que “El lamentable espectacle que hem vist aquesta setmana amb la investidura és fruit d’aquesta manca d’estratègia compartida i allunyada de partidismes, doncs ens cal a tot l’independentisme tornar a repensar un full de ruta victoriós de manera conjunta”

Poble Lliure apunta també, com una de les fites més importants, tornar a reactivar la mobilització popular i que aquesta sigui emmarcada dins de l’estratègia global del moviment independentista republicà.