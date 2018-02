Per la República

Poble Lliure:"Per aturar la repressió, construïm la República Catalana"

"la resposta a la repressió ha de ser política, basada en la unitat del moviment independentista, la mobilització social, i la fermesa en la defensa i la construcció de la República com a única via possible cap a una democràcia que respecti els drets humans, socials i polítics del nostre poble"