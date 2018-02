Entrevista amb el vicesecretari general del sindicat convocant de la vaga general de 8-N

Perelló: “Volen acabar amb la Intersindical i amb el dret de vaga”

Sergi Perelló (Barcelona, 1972) és el vicesecretari general de la Intersindical Confederació Sindical Catalana (Intersindical-CSC). Un sindicat que s'enfronta a una demanda de Foment del Treball Nacional que li reclama 100.000 euros per la vaga general del 8-N. De fet, és un judici que busca declarar la vaga com a política. Veu una pinça amb els sindicats, i alerta que si Foment se surt amb la seva, rebran els treballadors de l'Estat i el dret de vaga tindrà les hores comptades.

-Sou el sindicat de moda?

Sí. Ara sí. Des del 8-N, sí. Una mica.

-Però recordo un vell avís al tren “és perillós acostar-se a l’exterior”, vosaltres que éreu un sindicat considerat minoritari ara us persegueix Fomento i tot… no us espanta?

Tot repte de construir un sindicat que representi als treballadors del país té els seus perills, però en algun moment havia de sortir de la cova on estàvem com a treballadors i treballadores d’aquest país. Durant molt anys no hi ha hagut una representació sindical que defensés els interessos d’aquest país propi.

-Una simbiosi de sindicat de classe i nacional, retorna Andreu Nin?

O Joan Comorera, Francesc Layret o Salvador Seguí, exemples de compromís nacional i social amb el país. Tenim exemples de la vinculació de la classe treballadora i els interessos del país.

-La moda vol dir més afiliacions?

El primer que hem notat és la repercussió mediàtica del nostre sindicat, o hem multiplicat els seguidors a Twitter. Però, el que és notori és l’augment de filiacions, hem passat de cent altes anuals a cinquentes en tres mesos i segueix sense aturar-se.

-Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, asseguraven que les vages generals només les convoquen ells. Unes declaracions que Foment recull en la seva demanda contra vostès. Hi ha foc creuat triangular entre la gran patronal i les dues centrals?

En certa manera sí, perquè durant aquest procés de sobirania dels darrers deu anys, el panorama polític i social del país ha mutat, ha canviat i s’ha trencat. Ha desaparegut CDC per convertir-se en PDeCAT, el PSC ha perdut part de la seva representació, la CECOT ha estat expulsada de Foment, han aparegut nous actor socials com l’ANC o el creixement d’Òmnium. En canvi, en el panorama sindical no hi ha hagut aquest canvi. S’ha mantingut el mateix escenari i ara comença modificacions del panorama del món sindical. I ara fem la competència a les grans estructures sindicals i això crea alarma. A més el nostre sindicat s’adapta al que és la centralitat política del país que és estar a favor de la democràcia i la sobirania. I CCOO i UGT no han estat capaços d’acollir un sentiment d’una part molt important de la seva afiliació. Hi havia una enquesta de Comissions que apuntava que un 41% de la seva afiliació era independentista i a la direcció no n’hi ha.

-Però Foment utilitza CCOO i UGT per acusar-vos d’organitzar una vaga política el 8-N?

Potser no són conscients que a nosaltres ens volen condemnar a la mort civil amb aquesta demanda, però pot afectar molt greument al dret a vaga que també exerceix a CCOO, UGT, altres sindicats o als treballadors de Catalunya o de la resta de l’Estat per la jurisprudència que es pot generar si la vaga del 8-N es declara il·legal. Si passa, serà molt fàcil considerar que qualsevol vaga és política. Recordem que les vagues les fan els sindicats és perquè s’han pres decisions políticoeconòmiques per part dels governs, per tant, la línia divisòria entre si una vaga és laboral o política és molt prima. Els motius ue van portar a convocar el 8-N són clars: la precarietat generada per les polítiques econòmiques per basar-se en el lucre i no les persones; la suspensió de les lleis socials del Parlament (pobresa energètica o habitatges buits) per part del Tribunal Constitucional; i la cirereta és el decret de 6 d’Octubre 15/2017 de fuga exprès de les seus socials d’empreses catalanes. Són decisions polítiques que responem a una vaga laboral.

-En primera instància us van donar la raó al TSJC?

Es van desinhibir perquè van considerar que era molt lessiu suspendre un dret fonamental com era convocar una vaga.

-Si Foment se surt amb la seva….

Si Fomento se surt amb la seva sortírem tots perdent, grans sindicats i treballadors perquè qualsevol vaga podrà ser declarada il·legal.

-La condemna seria la mort civil doncs del sindicat

A més dels 100.000 euros, que ens podrien caure s’haurien d’afegir un allau de demandes per danys i perjudicis i la Intersindical no hi pot fer front.

-Volen acabar amb vosaltres, amb la Intersindical?

Sí. Volen acabar amb nosaltres i amb el dret de vaga.

-Veu complicitat doncs de les centrals sindicals i Foment?

Complicitat seria massa agosarat. Però crec que hi haurà posicionaments a mida que s’acosti el judici a mida que es vegi en perill el dret de vaga. Espero que no siguin neutres en aquesta situació.

-De tota manera, a la Intersindical li costa entrar a les grans empreses?

Al sindicalisme és més costós que no pas fer un partit polític. Necessites una estructura molt gran per assistir als treballadors: advocats, locals… no és senzill. El cost és elevat. Necessitem ingressos, que el 90% ens arriba per les quotes i això dificulta arribar a certs espais. Prioritzem assemvles territorials. Volem treballar exponencialment.