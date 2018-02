Antimilitarisme

Països membres de la UE van exportar armament a 13 països en situació de conflicte durant el 2015

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'Escola de Cultura de Paz publiquen un informe sobre les exportacion d'armaments per part dels membres de la UE durant 2015 a països en situació de conflicte.

Es tracta d'aquells països que, dins de la llista dels 50 principals receptors d'exportacions d'armes per part d'Estats membres de la UE, es trobaven en situació de conflicte armat durant l'any 2015. L'informe ofereix una anàlisi de context dels diferents conflictes, fent referència tant a la història recent de cada conflicte armat, com als fets concrets més rellevants durant aquest període de temps.

En un context internacional en el qual les conseqüències d'aquests conflictes sobre la població -com testifiquen tant les creixents xifres de mortalitat vinculada a aquests conflictes, com el cada vegada major nombre de persones que es desplacen de manera forçada fruit d'aquesta violència- l'informe pretén contribuir a reduir les exportacions d'armes a països en conflicte, mitjançant la sensibilització i mobilització tant a nivell local com a internacional.

Fins i tot es busca que serveixi para per generar majors compromisos polítics tant a nivell espanyol com a europeu amb una agenda concreta encaminada al control, la reducció i l'eliminació de les exportacions d'armes als països en conflicte armat.

L'informe constitueix per tant, una eina per millorar el coneixement sobre la destinació de les exportacions d'armes europees i el seu impacte en els contextos de conflicte armat, donant visibilitat a les conseqüències que aquestes exportacions estan generant sobre la situació de conflictivitat armada a nivell global.

Autors: Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa Ruiz i Edgard Vega (del Centre Delàs d'Estudis per la Pau); i Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas i María Villellas (de l'Escola Cultura de Paz).

Pots consultar i descarregar l'informe en castellà, català i en anglès.