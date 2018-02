Ordre judicial de cerca i captura contra el Secretari General de la CGT de Catalunya en el marc del procés judicial del cas "27 i més"

Avui s'ha sabut que, finalment, el jutjat de Cerdanyola del Vallès que porta el procés de l'anomenat cas "27 i més" ha emès una ordre de cerca i captura contra el nostre company Ermengol Gassiot, professor del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Secretari General de la CGT de Catalunya.

Així, doncs, l'Ermen pot ser detingut en qualsevol moment per ser posat a disposició judicial, en haver-se negat a personar-se al jutjat a recollir cap notificació relacionada amb aquest muntatge político-judicial. Aquesta decisió sorgeix de la seva voluntat de no col·laborar amb aquest procés, que no és més que un nou i greu capítol de persecució política a aquells i aquelles que s'han significat en la lluita per la defensa dels serveis públics, en aquest cas de la universitat pública, en defensa -- per tant -- dels drets socials de les classes populars. La situació en la qual es troba ara mateix l'Ermengol és idèntica a la que han viscut aquests dies enrere algunes altres de les 27 encausades (en Carles, l'Oriol, la Cèlia), que van ser detingudes a les seves localitats per ser posades a disposició judicial.

La CGT de Catalunya ha donat suport a la decisió de no col·laborar amb la causa que han pres l'Ermen i les altres d'encausades que han optat per la mateixa via com a forma de denúncia davant d'aquest procés, i manifestem que la persecució que s'està duent a terme contra el nostre Secretari General és, per a nosaltres, una persecució a la nostra organització i al sindicalisme combatiu que representem. Recordem que els fets pels quals estan encausats l'Ermengol i la resta dels 27 es van donar l'any 2013 en el marc de la lluita estudiantil contra l'augment de les taxes, entre d'altres reivindicacions que comptaven amb el consens majoritari de la comunitat universitària, en el decurs de la qual es va realitzar una tancada a l'edifici del rectorat de la UAB, un tipus d'acció habitual i que forma part del repertori del moviment estudiantil a les universitats catalanes des de fa dècades. L'Ermen, com a membre de la nostra Secció Sindical a la UAB, va donar suport públicament a aquella lluita, com també van fer altres representants sindicals dels treballadors i les treballadores de la UAB.

Arran d'aquells fets, l'aleshores equip rectoral va iniciar una cacera de bruixes per la via penal, amb l'únic objectiu de perseguir políticament el moviment estudiantil i sindical de la UAB. Tant el rector de l'època, Ferran Sancho, com la vicerectora, Sílvia Carrasco, tenen responsabilitat directa en la invenció d'un conspiranoïc "entramat criminal" organitzat per a destruir la universitat, i del qual se suposa que l'Ermengol i la resta dels 27 formaven part. A causa d'això, la Fiscalia, òrgan polític de l'Estat espanyol demana per a aquestes persones, segons els casos, penes d'entre 11 i 14 anys de presó. Tot un autèntic despropòsit que constitueix el pitjor cas de repressió política en una universitat al nostre país des de les acaballes del franquisme.