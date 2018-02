Verkami

Nous Republicans fan una campanya de micromecenatge per publicar un llibre

Nous Republicans ha començat una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami a través de la que esperen recollir la inversió necessària per poder publicar el llibre "La República de los NO independentistas", un document "nascut a Twitter on centenars de persones, la majoria amb orígens fora de Catalunya, expliquen sense embuts com s'han fet republicans".

El llibre

El que ens ha portat fins a la creació del moviment NousRepublicans ha estat la coincidència de pensament expressada de manera espontània a Twitter. Una primera persona es va despullar a la xarxa social i va exposar en un llarg fil perquè havia fet el tomb. A partir d'aquí molts altres ens vam animar a fer-ho i ara ja som un centenar de persones. Tot ha anat tan ràpid que no hem creat encara una associació constituïda segons un reglament i uns estatuts. Com diu el periodista, escriptor i editor del nostre llibre "La República de los NO independentistas", Andreu Mas, potser això ara no toca. "Ara és el moment de moure-us lliurement, sense cotilles, amb la frescor d'un moviment que neix, sense més regles que les d'un ideal comú", manté n'Andreu.

Potser aviat farem aquest pas perquè després de l'edició d'aquest llibre "La República de los NO independentistas" volem fer moltes més coses. Per això hem pactat amb l'editor que el 50% dels beneficis nets del llibre es dedicaran a l'entitat #NousRepublicans, des de la qual farem noves accions. El cap ens bull d'idees.

Al llibre trobareu històries explicades en primera persona de gent que no èrem independentistes -fins i tot n'hi havia que n'èrem obertament contraris- i que ens hem convertit en ferms defensors de la República després de l'1 d'octubre i de tastar les humiliacions que Madrid sotmet Catalunya a diari.

Com hem explicat, aquest és un llibre nascut a Twitter, a partir dels fils dels testimonis de centenars de persones, dels quals hem fet una selecció per incloure al llibre. Som, majoritàriament, persones nascudes fora de Catalunya o amb orígens fora del Principat. "La República de los NO independentistas" és un llibre molt visual. Encara estem treballant en la portada però aquí teniu una part del disseny interior.

"La República de los NO independentistas" és, doncs, un llibre on hi ha molts sentiments, expressats a raig i reproduïts tal i com es van fer en el seu moment a Twitter, sense cap retoc, amb l'objectiu de mantenir la frescor i la immediatesa del llenguatge de la xarxa social, per tant amb faltes d'ortografia i de picatge, però que diuen molt de l'estat d'ànim amb què van ser escrites.

El llibre recull alguns testimonis colpidors d'aquells que volem un nou país, com aquesta carta que reproduïm d'un avi extremeny que desmunta tot el fals mite impulsat per certes formacions polítiques de l'enfrontament a Catalunya entre castellanoparlants i catalanoparlants. La carta es va publicar en un dels comptes de Twitter.

Qui l'edita

"La República de los NO independentistas" l'editarà Nemo Books, una petita editorial nascuda a Banyoles, continuadora de la marca Nautilus. De fet, la marca pertany a l'empresa de comunicació Nautilus Comunicació i Cultura, que dóna aixoplug al projecte des del seu canal a Verkami.

Sobre les recompenses

Les nostres recompenses són en forma de llibres, de mencions a les xarxes socials (on el moviment és molt fort) i de trobades amb persones que hem viscut aquesta nova experiència en un ambient distès, de llarga sobretaula (si el o els convidats volen).

A què destinarem les vostres aportacions

Les vostres aportacions aniran destinades a l'edició del llibre #NousRepublicans que recull una selecció dels fils de piulades més significatius publicats fins avui.

El nostre primer objectiu és aconseguir 9.000€ per poder editar 2.000 exemplars del llibre, que ens agradaria que fos el fenomen de vendes de no-ficció d'aquest Sant Jordi. Treballarem fort per aconseguir-ho.

Volem assolir el repte en els primers quinze dies de campanya per després recaptar prou diners per fer una segona edició de 2.000 exemplars més.

Aquest és un llibre fonamental per trencar el discurs de Ciutadans a l'àrea metropolitana i per demostrar que no hi ha conflicte lingüístic ni social a Catalunya.

Calendari

El llibre s'està elaborant al mateix temps que es fa la campanya, però només podrà ser una realitat si assolim l'objectiu els primers quinze dies de campanya.

Aquest Verkami serà de menys durada -30 dies- perquè és difícil que persones tan diferents ens hàgim pogut coordinar (i prou satisfetes estem de com ho hem fet) i arribar a temps per fer un llançament potent abans de Sant Jordi. Seguim les recomanacions del nostre editor i de la distribuïdora que ens demanen que sortim a finals de març.

Treballarem paral·lelament al Verkami perquè confiem que ens en sortirem!!

El llibre es llançarà per Sant Jordi, serà a l'entorn d'aquesta data quan s'enviaran les recompenses als mecenes que aporten a la campanya.

+ Info

Ens pots trobar a: