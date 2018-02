Impunitat

Nou atac amb trets de balins contra un balcó Santa Perpètua de Mogoda per tenir una estelada

L'equip de govern de l'Ajuntament ha condemnat avui les agressions i actes de violència que s’han produït en els darrers dies a Santa Perpètua i demana a la ciutadania "mantenir i reforçar la convivència ciutadana"

Ahir a la nit a Santa Perpetua de la Moguda, hi va haver un nou atac de trets de balins contra un balcó on penjava una estelada. Es va avisar a la policia local i aquests van dir que vinguessin a l'endemá (avui) a posar la denuncia, ja que hi havien més casos com aquest al municipi.

Precisament, el passat 7 de febrer, l'assemblea de la CUP de Sant Perpètua va denunciar que una companya de la formació havia sofert "un acte d'odi a una companya pel simple fet de tenir una estelada penjada de la seva balconada".

Condemna de l'Ajuntament

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, format pels grups municipals d’ICV-E i del PSC, ha expressat el seu rebuig a les agressions i actes de violència que s’han produït en els darrers dies, en forma de pintades insultants i la realització de trets amb balins d’aire comprimit contra dos habitatges que lluïen una bandera estelada. Aquestes agressions estan sent investigades pels Mossos d’Esquadra. "Encara que els fets es puguin considerar aïllats i minoritaris, són greus i han de rebre una condemna generalitzada de la comunitat, perquè degraden la convivència ciutadana. La violència no és admissible en una societat democràtica i menys per defensar determinades idees polítiques", ha manifestat.

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda fa una crida a la ciutadania a mantenir i reforçar la convivència ciutadana i la cohesió social davant de determinades provocacions que només contribueixen a la divisió i l’enfrontament, segons ha detallat."El respecte entre les persones, el respecte a la diversitat d’opinions, el civisme i la defensa dels valors democràtics són el millor símbol que identifica la societat perpetuenca", ha conclòs.

Incidents semblants a altres indrets de la ciutat de Barcelona

A finals de gener, al barri de les Corts de Barcelona també s'ha denunciat l'aparició de diversos trets de pistola de balins contra un balcó on hi ha penjat una estelada. Així com a Diagonal Mar un veí es va posar en contacte amb El Nacional per explicar que a la seva escala està passant el mateix, tot i que ell no és un dels afectats.

Segons ha relatat aquesta persona, que vol mantenir l'anonimat, els trets dels balins "s'han anat succeint repetidament en els darrers mesos a la finca del carrer Pujades, 420". Alguns dels veïns de l'edifici llueixen al seu balcó tant una estelada com la bandera d'Òmnium que hi diu "Democràcia" i que reivindica la llibertat d'expressió, però els vàndals no s'han centrat només en aquest pis.

Els primers afectats haurien estat els veïns del sisè i del setè pis, que sí que hi tenien penjades les banderes mencionades, però després, "potser per mala punteria" com apunta el testimoni, els trets han afectat també els altres dos pisos del costat així com altres dos pisos de la quarta i la cinquena planta.

Això hauria perjudicat, com a mínim, sis veïns, que haurien denunciat la situació als Mossos d'Esquadra sense èxit, ja que, segons apunta, "diuen que no poden fer res perquè [els balins] no han traspassat el vidre" i, per tant, no poden traçar la trajectòria.

Un dels veïns ja va optar per retirar l'estelada, però això no va servir de res. Ara els preocupa "la por de sortir al balcó" i, sobretot, que la policia no pugui fer res per solucionar aquesta situació que ja ve de llarg i que s'ha acabat carregant vidrieres, separadors de vidre i persianes".

I no només això. Encara els preocupa més que davant del seu edifici hi ha una escola i un parc infantil. La mida de dos balins equivaldria, com es pot veure a la imatge principal, a la d'un cèntim d'euro.