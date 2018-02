Llengua/habitatge

Més Per Mallorca: “Qui va callar quan Bauzá va acomiadar 1.351 professionals de la salut ara es mobilitzen contra el decret de català”

MÉS per Mallorca ha manifestat la seva satisfacció per l’expectativa que en els propers dies es pugui tancar un acord que respecti el compromís de conèixer les dues llengües oficials de les Illes Balears. El català ha de ser un requisit en l’accés a la sanitat pública. El coportaveu de la formació ecosobiranista, David Abril, ha assegurat avui que “el català mai ha estat un problema perquè mai s’ha deixat de contractar ni es deixarà de contractar un professional perquè no conegui el català” i que “hi ha oportunisme polític i mobilitzacions de gent que va callar quan Bauzá va acomiadar 1.351 professionals de la salut” però que ara es manifesten contra el decret de català. “Llavors érem altres que ens movíem per defensar la sanitat pública i l’assistència de qualitat”, ha afegit.

Lamentam que no s’hagi desconvocat la manifestació contra el decret del català i que aquestes mobilitzacions responguin a altres interessos, a banda de no tenir res a veure amb allò que s’ha dit ‘Marea Blanca’. Com ha apuntat Abril, el requisit s’ha d’incloure “per complir amb la modificació que vam fer de la llei, per respecte a l’Estatut i per respecte a aquesta comunitat”.

Llei d’habitatge

D’altra banda, la diputada Joana Aina Campomar ha recordat que demà tindrà lloc el debat de la llei d’habitatge, que està arribant a la seva recta final. Campomar l’ha definit com “una de les lleis més importants dels Acords pel Canvi i que vol fer front a un dels problemes més greus que tenen les persones, que és l’accés a l’habitatge”.



“És mal d’entendre que el PP hagi presentat una esmena a la totalitat perquè no va fer res per solucionar aquest problema durant els passats quatre anys de legislatura, a l’únic que es va dedicar va ser a vendre patrimoni públic en comptes de fer habitatge públic”, ha assegurat Campomar. La diputada ecosobiranista també s’ha preguntat què s’amaga darrere aquesta esmena i si és una excusa per justificar un possible recurs al Constitucional, com ha fet amb altres territoris amb altres lleis que treballen per la ciutadania. El que vol aquesta llei és posar instruments per a què les administracions públiques puguin treballar a favor de les persones, “no com el PP, que utilitza aquests instruments jurídics per fer feina a favor de grans especuladors immobiliaris i grans elèctriques”. “Aquesta llei camina amb un ampli suport dels partits que conformen els Acords pel Canvi: hem presentat 45 esmenes conjuntes per millorar la llei, a banda de les que hem presentat cadascú i que recullen moltes demandes socials i de col·lectius que han fet feina per donar resposta a l’accés d’un habitatge digne”, ha explicat Campomar.