en defensa del català

Més per Mallorca denuncia que el PP no pot fer servir el 55 per trepitjar l'educació i la convivència

Abril: “Es tracta no sols d’una amenaça a l’educació catalana, sinó a la de tots els territoris que tenim llengua pròpia”

Davant les declaracions del secretari d’Estat d’Educació, sobre la voluntat del govern d’Espanya d’acabar amb la immersió lingüística a Catalunya per la via del 155, el coordinador de MÉS per Mallorca David Abril ha recordat que “es tracta no sols d’una amenaça a l’educació catalana, sinó a la de tots els territoris que tenim llengua pròpia”.

Segons Abril, “el PP està demostrant que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució no era més que una excusa per passar per damunt de la pròpia Constitució, dels Estatuts d’Autonomia i de consensos polítics històrics, com el de la convivència entre llengües a les Comunitats amb llengua pròpia. És irresponsable tocar el sistema educatiu d’una comunitat on la llengua és clau per garantir la funció integradora de l’escola”.

Per al portaveu ecosobiranista, “el PP no està legitimat per trepitjar la democràcia i la convivència d’aquesta manera, en la seva competició electoralista absurda amb C’s a veure qui la diu més grossa i qui s’acosta més al mantra d’ ’Una Grande y Libre’ d’altres temps”. Per això, des de MÉS per Mallorca esperam que partits que donaren suport a l’aplicació del 155, com el PSOE a nivell d’Estat, rectifiquin i contribueixin a aturar aquesta deriva perillosa, antidemocràtica i uniformitzadora del PP.