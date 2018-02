Solidaritat arreu de la nació

Més de 100 persones al sopar de solidaritat amb els presos polítics al País Valencià

Més d'un centenar de persones han participat en un sopar de solidaritat amb els presos polítics a la Societat Coral el Micalet de València. Un acte organitzat per Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, entitat que pertany a la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans junt amb L’ANC i l’ASM.

Des del País Valencià han volgut donar l’escalf necessari als presoners polítics de Catalunya i a la resta de persones represaliades. "Volem solidaritzant-nos amb ells i elles davant d’un estat espanyol que usa la violència cap a les persones i els col·lectius que no combreguen amb la seua màxima cosmogònica: la unitat d’Espanya.

I en açò no cap ni la indiferència ni l’equidistància. Desmond Tutu va encertar en afirmar que “si ets neutral en situacions d’injustícia has triat el costat de qui oprimix.”

Presentació de l'acte

Bona nit a tots i totes. Som Consol Barberà i David Sempere, membres del Secretariat Nacional de DECIDIM!, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, entitat que pertany a la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans junt amb L’ANC i l’ASM.

En nom de la nostra entitat volem donar-vos la benvinguda a aquest acte de solidaritat amb els presos polítics de Catalunya. Volem agrair a La Societat Coral el Micalet les facilitats que ens han donat en l’organització d’aquest sopar. No volem oblidar tampoc a Roser, Quique i el seu equip que són els responsables del bon sopar que ens espera.

Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn encara estan empresonats per treballar per la República Catalana.

Altres càrrecs electes, sense estar ara en presó o patint l’exili polític, també tenen problemes amb diferents òrgans judicials per complir amb la seua obligació envers el poble de Catalunya.

Tampoc podem oblidar totes aquelles persones anònimes que també estan sent represaliades i que tan necessàries són per a dur endavant un projecte col·lectiu impregnat d’esperit democràtic com és la creació d’un nou país.

L’heroïcitat radica en el fet de sacrificar el teu propi confort personal posant per davant el benestar de la resta. La història ens mostra molts exemples de com individus sense necessitat de donar la cara pels altres ho fan per dignitat, responsabilitat i respecte cap a la resta de persones.

Mahatma Gandhi va dir: “Quan em desespere, recorde que al llarg de la història ha guanyat sempre el camí de la veritat i l’amor. Hi ha hagut tirans i assassins, i per un temps semblaven invencibles, però al final, sempre cauen; - penseu en això, sempre.”

L’activista estatunidenca per l'equiparació de drets civils entre blancs i negres, Rosa Parks, ens va recordar que “mentre més cedíem i obeíem, pitjor ens tractaven.”

Nelson Mandela estava convençut que “després d’escalar una muntanya molt alta, descobrim que hi ha moltes altres muntanyes per escalar. Tot sembla impossible fins que es fa.”

Rigoberta Menchú no dubta que “la democràcia no és una meta que es puga aconseguir per a dedicar-se després a altres objectius; és una condició que només es pot mantenir si tot ciutadà la defensa.”

En uns minuts començarem a sopar. Cap a les 10.30, en el moment de servir les postres, es faran algunes breus intervencions i veurem algunes salutacions per vídeo. La cloenda es farà a càrrec d’Antoni Infante, coordinador de l’entitat organitzadora.

D’altra banda es vol recordar que els deu euros que s’han aportat per persona són íntegrament per al sopar i que si us ve de gust, també podeu fer aportacions econòmiques per a la CAIXA DE SOLIDARITAT. Des de l’ANC ens han enviat material per a col·laborar en aquest sentit.

Per últim... desitjar-vos BON PROFIT, SALUT I REPÚBLICA. Gràcies.