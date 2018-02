Manifest 8 de març de 2018 aturem el món: vaga de dones. Decidim!

Denunciem un sistema que no té en compte a més de la meitat de la població mundial, que manté el biaix salarial, la infra-representació institucional, que no fa res davant de la cara de dona que caracteritza la pobresa...

Denunciem un estat incapaç de donar respostes eficaces al problema de gènere que sofrim.

Cridem per les 13 dones assassinades a l’any 2017 per la violència masclista al País Valencià, pels infants assassinats per la mateixa causa i pels òrfes i òrfenes que aquesta violència ha provocat.

El dia 8 de març hem de demostrar i demostrar-nos que dones i hòmens podem treballar conjuntament seguint l'exemple de la sororitat i en solidaritat amb totes les dones: treballadores, aturades, estudiants, cisgèneres, transsexuals, heterosexuals, homosexuals, joves, pensionistes...

Si les dones fan vaga i deixen de treballar i d'atendre les cures de les persones el món s'atura.

Si els hòmens ajuden el món s'aturarà més ràpid.

Si dones i hòmens treballem colze a colze compartint amb igualtat el treball i recolzant-nos en les cures a les persones potser el món es mourà, però d'una altra manera.

Per això el pròxim 8 de març les dones, decidim! Decidim buidar les aules, buidar les oficines, buidar les fàbriques, buidar els supermercats, buidar els llocs que ens han estat assignats històricament i aquells en els quals encara no se’ns accepta ni se’ns tracta com a iguals. Decidim buidar tots aquests espais i omplir els carrers amb les nostres veus, omplir cadascun dels espais on la nostra presència ha estat ignorada i marginada. Decidim fer vaga de consum.

Per això el pròxim 8 de març, els hòmens, decidim! Decidim ens solidaritzem amb les reivindicacions de les dones. Decidim eixir al carrer o restar a les cases col·laborant a què les dones amb qui compartim el dia a dia puguen deixar les assignacions imposades dins com fora de casa; decidim no participar en la discriminació i en la invisibilitat de les dones i del seu treball, remunerat o no, i en les cures de les persones. Decidim junt a elles fer vaga de consum.

8 de març, nosaltres diem prou. 8 de març, vaga de dones: aturem el món.

Dones i hòmens, decidim!

Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim! @DaDPV