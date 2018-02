MWC

Malalts d'Hipersensibilitat Electromagnètica protestetaran un altre cop a les portes del MWC

Per alertar sobre les conseqüències que pot tenir l’ús dels mòbils sobre la salut





Tal com publicava La Directa, la Hipersensibilitat Electromagnètica és una malaltia encara no reconeguda per les administracions però que ha esguerrat moltes vides. Es tracta d’una resposta de l’organisme a l’exposició continuada a les radiacions de la telefonia mòbil, el Wi-Fi, les línies d’alta tensió o, fins i tot, els nous comptadors elèctrics. Els seus símptomes són molt diversos: insuportables migranyes, insomni, trastorns digestius, problemes cardíacs, pèrdua de memòria. Es calcula que a l’Estat espanyol afecta un 5% de la població.

El José Maria Garcia va començar a experimentar els símptomes l’any 2000, arran d’una contaminació amb metalls quan treballava a una gasolinera de la Zona Franca, a Barcelona. "Amb el cos ple de metall et converteixes en una mena d’antena que atrau les ones electromagnètiques", assegura. Això també li pot passar a les persones que treballen amb asfalt, quitrà o altres derivats del petroli. "Ara, el contacte amb les ones em genera un mareig i atordiment que va creixent a major exposició", assegura. Per aquest motiu els darrers anys es planta a la porta del Mobile World Congress i alerta sobre les fatals conseqüències que poden tenir l’ús d’aquests aparells sobre la salut.

Aquesta malaltia es considera una Síndrome de Sensibilitat Central (SSC), igual que la fibromiàlgia, la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) o la Sensibilitat Química Múltiple (SQM). De fet, unes i altres es retroalimenten. El Mario Arias, per exemple, les té totes. Ell treballava a la Generalitat en el manteniment de carreteres amb materials químics, "incloent un dissolvent industrial prohibit en el mercat", explica. Avui pertany a l’associació Aqua d’afectats Químics i Mediambientals i assegura que es tracta d’una "pandèmia”" Ni ell ni el Jose Maria poden treballar i han de vigilar bé on van i sobretot on viuen.

També podeu veure aquest reportatge sobre el tema