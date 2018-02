Per Josep Xaubet, historiador. Membre del 'Grup d’Historiadors Jaume Compte'

La sanitat de les Brigades Internacionals. L’Hospital de Mataró

Enguany ha fet 80 anys que el col·legi dels Salesians fou hospital de les Brigades Internacionals. En la següent comunicació pretenem completar-ne la seva història publicada prèviament en un llibre, en articles a la premsa, als Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria i comunicacions en aquestes mateixes Sessions d’Estudi.

Des de la publicació del nostre estudi la Sociologia de la guerra revolucionària a Mataró (1936-1939) amb motiu del setantè aniversari, s’ha avançat molt en la investigació i el coneixement de la Guerra dels Tres Anys: tesis i tesines universitàries, treballs de recerca de batxillerat, nova i abundant bibliografia, publicació de fotografies inèdites, aparició d’innombrables grups de recuperació de la memòria, fins i tot de recreació històrica... cal ressaltar els recursos informàtics i d’internet: pàgines web, blogs, digitalització de bibliografia i de documentació original.

Al llarg dels darrers deu anys s’han celebrat infinitat de congressos, nacionals i internacionals, cursos, conferències, i exposicions de tota mena, commemoracions i aniversaris, una veritable «febrada» Aquí volem ressaltar les jornades que es varen fer a Malgrat pel 75è i 80è aniversaris de l’enfonsament del vaixell Ciudad de Barcelona, amb la participació de l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Comarcal, amb el seus respectius arxivers Josep Maria Crosas i Alexis Serrano; la investigadora Sònia Garangou, i l’erudit en les Brigades Internacionals, Alan Warren.

Volem remarcar especialment la iniciativa ideada i portada a terme per Maria Salicrú-Maltas, proposada en públic durant el seu discurs en homenatge als interbrigadistes enterrats a Mataró, en l’acte de commemoració de la proclamació de la República, divendres 14 d’abril d’enguany, i que anualment promou el Grup per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mataró. Aquesta iniciativa tracta de biografiar tots els internacionals que reposen al cementiri de Mataró, localitzar-ne les adreces i donar-ne coneixement als seus familiars i parents, associacions de veterans i amics de les Brigades d’arreu del món i als arxius i Ajuntaments dels seus llocs de naixement o de residència, oficialment a través del Memorial Democràtic de la Generalitat (intervinguda) de Catalunya i de l’Ajuntament de Mataró.

El proper mes d’abril s’escaurà l’aniversari, fóra interessant de posar alguna mena de memorial, com una placa commemorativa, en un lloc visible dins del recinte del Col·legi dels Salesians en record del que fou la Clínica Quirúrgica número 7, l’hospital internacional.

La sanitat de guerra

Amb el perfeccionament tècnic armamentístic durant 1914-1918, augmentà esgarrifosament el nombre de morts i ferits, no és d’estranyar que la cirurgia avencés notablement per l’experiència acumulada amb la guerra de trinxeres, especialment la cirurgia òssia com una branca molt especialitzada, i la plàstica. També la cirurgia relacionada amb les ferides al cap, incloent-hi la neurocirurgia i la cirurgia ocular. En canvi, la cirurgia abdominal avançà poc pel fet de no existir encara la penicil·lina i no poder-se controlar adequadament les infeccions. Es començaren a practicar transfusions de sang, que era una novetat recent.

Fou durant la nostra guerra que es dugueren a terme tres grans i importants avenços en la sanitat militar i que s’aplicaren per primera vegada en la història de les guerres. Tals innovacions varen ser: els hospitals mòbils, o Auto-Chir, ambulàncies equipades amb quiròfan i instrumental per a fer operacions quirúrgiques; el banc de sang i la sistematització del tractament de les ferides d’arma de foc.

Durant la Primera Guerra Mundial els avenços mèdics foren importantíssims, però la nostra guerra la superà en les millores mèdico-sanitàries. A la guerra de 1914, el 89 per cent dels ferits amb fractures obertes a les extremitats morien, i quasi el cent per cent dels ferits abdominals. Durant la guerra del 36, la traumatologia va potenciar la cirurgia general per poder tractar adequadament les ferides obertes, conegut com Mètode Trueta. Però diversos doctors durant les guerres anteriors, des de la de Crimea fins a la Gran Guerra ja havien començat a experimentar-lo.

La sanitat internacional a Mataró. Creació de l’hospital quirúrgic número 7

Poc temps abans del tall en dos de la zona republicana i preveient aquest desenllaç, els serveis sanitaris de les Brigades Internacionals decidiren l’evacuació i el trasllat des de la zona centre sud cap a la catalana de tots els ferits, la qual evacuació es dugué a terme en només quatre dies, tot un prodigi d’organització i... d’improvisació. Les brigades s’instal·laren a Catalunya i hi ubicaren els seus serveis sanitaris i hospitalaris. Hi havia hospitals a Barcelona, Caldes de Montbui, Mataró, Moià, S’Agaró, Vic, i el balneari Termes Orion de Santa Coloma de Farnés, com a hospital de convalescència; al País Valencià es mantenia l’hospital de Dènia.

Per trobar un indret adequat, qui seria cap de la Sanitat de les Brigades Internacionals//els Serveis Sanitaris Internacionals, el comandant-metge búlgar doctor Konstantin Minkoff, es traslladà a Mataró. Aquest trià l’antic col·legi i internat de Sant Antoni de Pàdua, els Salesians, un edifici prou espaiós, llavors situat als afores del nucli urbà, al peu de la carretera que menava de Mataró a Argentona, enmig de camps de conreu i de garrofers, en el suau vessant d’un turó.

Els ferits solien arribar per tren, i a l’estació eren recollits per ambulàncies, camions i tartanes de cavalls, per traslladar-los a l’hospital.

Era un hospital base, especialitzat en traumatologia. Depenia de la Sanitat de les BI i era portat pels nord-americans. L’església servia de vestíbul per distribuir els ferits així que anaven arribant. El doctor Moisès Broggi en les seves memòries descriu el funcionament d’un hospital semblant al nostre: “(els ferits) que es creia que havien de ser operats es dirigien al nostre hospital. Arribaven en gran quantitat i s’ajuntaven a la gran sala de recepció de l’hotel, on Kiszely i Loutit feien el que en dèiem “el triatge”, o selecció per ordre de gravetat, distribuint-los pels tres quiròfans” i

L’església, d’estil neogòtic, era alta, abans de la reforma de postguerra sobrepassava l’alçada del primer pis, tenia l’entrada per una gran escalinata en el jardí de davant, per on s’entra actualment a l’escola, i l’absis era pel costat dels patis, mirant a Argentona, i a banda i banda de la porta d’entrada, després de la guerra encara s’hi podia llegir amb lletres capitals pintades de vermell, la paraula TRIAGE.

L’hospital disposava de tots els serveis necessaris: urgències, quiròfans, sales, recuperació, raigs X, farmàcia, cuina, menjador... i 800 llits aproximadament. També tenia una consulta on visitaven pacients civils, amb especial atenció a les dones i les criatures.

Els equips mèdics feien sessions cada matí, en les quals s’estudiava amb atenció els pacients amb els historials més complicats. Els malalts eren ben atesos, després de ser operats, per metges de sala de l’equip que els havia operat, els cirurgians feien la ronda al matí i a voltes, feien una visita extra al vespre. Els hospitalitzats també rebien una visita del director mèdic o del seu adjunt.

Durant l’estiu i la tardor del 1938, l’administració de personal elaborà llistes i expedients individuals de qui hauria de ser repatriat i qui hauria de quedar-se un temps més. Així, en una llista del 26 d’agost es relaciona el personal que es pot quedar, en són 56, però només 43 d’estrangers: són 12 metges, 2 practicants, 1 dentista, 19 infermeres titulades, 8 infermeres sense títol, 2 infermers, 1 sanitari, 1 massatgista, 2 farmacèutiques, 1 comissari de cultura, 1 cuiner, 1 administrador de personal i 5 oficinistes i administratius. (Vegeu la llista número 1 de l’annex).

De les 108 persones identificades fins ara, que treballaven o havien treballat alguna vegada en aquest hospital, n’hi havia de 23 nacionalitats diferents: la més nombrosa després de l’espanyola, 18 persones, era la nord-americana amb 16 membres. Després seguien, amb més de 10, la polonesa, 12, i la txecoslovaca amb 11 (una d’elles era espanyola nacionalitzada txeca per matrimoni). Seguidament, tenim les nacionalitats amb menys de 10 representants: 9 alemanys, 7 austríacs, 6 francesos, anglesos i letons amb 5 cada un; 3 iugoslaus, dos de Nova Zelanda i de Romania, i un representant només: suec, australià, suís, albanès, lituà, portuguès, canadenc, hongarès, holandès, búlgar i rus; i un de nacionalitat sense especificar.

Personal Internacional

Alguns d’aquests metges que treballaren a la Clínica Quirúrgica número 7 foren els estat-unidencs Sidney Vogel, Leo Eloesser, l’anglès Alexander Tudor Hart, els alemanys Walter Blank i Karl Coutelle i la seva muller Rosa Coutelle, de soltera Berger, l’hongarès Janos Kiszely; també hi treballaren metgeses com l’austríaca François Erna Riesel, amb nom de casada Brauner, per ser-ho amb el doctor francès Alfred Brauner, o les centreeuropees Fina Braunstein i Adela Anka Bohunicka.

En aquest hospital hi serviren moltes infermeres de diverses nacionalitats, les més nombroses i de les més competents i capacitades eren les anglosaxones: angleses, nord-americanes, australianes i neozelandeses, com Hanna Boheme, Emmy Doerfel, Isobel Dodds, Doroty Low, Lisa Namiot, Dorothy Rutter, May Levine, Renee Shadbolt, Agnes Vassie. En un document del 26 d’agost, s’hi esmenten els doctors i 27 infermeres,d’aquestes vint-i-set, vint eren estrangeres i 7 espanyoles. N’hi havia de titulades i sense títol. La immensa majoria eren infermers titulades, d’entre elles 3 d’espanyoles.

La infermera neozelandesa Renee es casà el 20 de setembre amb un seu pacient, l’alemany Willi Remmel. Willi, de 32 anys, havia sigut un actiu sindicalista abans de l’arribada al poder dels nazis, fou empresonat i durament maltractat a la presó; aconseguí fugar-se i s’exilià, llavors és quan s’allistà a les Brigades. A Renee la solia visitar el seu pretendent a la casa on s’estava, can Bartra.

La mataronina Maria Sans Moyà, que llavors tenia 18 anys, treballà com a infermera ajudant de la titular Agnes Vassie a la sala número 20, en la qual s’hi estava el brigadista americà Freddy Keller, de qui era amic Ernest Hemingway, corresponsal de guerra, que el visità algunes vegades, i sembla que s’inspirà en ella per al seu personatge protagonista de la novel·la Per qui toquen les campanes.

La Maria s’enamorà d’un conductor d’ambulància suec anomenat Stig, qui amb la repatriació dels voluntaris li proposà de casar-s’hi i anar-se’n, però els seus pares no la deixaren marxar. Així es frustrà un possible amor.

Conclusions.

Els metges i metgesses, infermeres i tot el personal sanitari, voluntaris a les Brigades Internacionals per idealisme, solidaritat, motivacions antifeixistes i per elevats sentiments humanitaris i filantròpics, mostraren ser valerosos i professionals en el compliment del seu deure. Són un exemple de la dedicació abnegada i el sacrifici que caracteritzaren els homes i dones de les BI en els serveis mèdics.

Aquests valors i idealisme d’aquests homes i dones, en un lloc on es manifestaren fou a l’hospital internacional de Mataró. Es mereixen ser recordats.