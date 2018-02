Discriminació lingüística

La Plataforma per la Llengua demana a Consum l’etiquetatge en valencià de tots els productes

La Plataforma per la Llengua ha mantingut una reunió aquest dilluns, a la ciutat de València, amb representants de l’empresa de supermercats Consum. L’encontre ha servit per a traslladar la preocupació de l’entitat pel canvi de criteri en l’etiquetatge de nous productes, que només disposen de denominació en castellà. L’entitat considera que Consum és un referent en la promoció del valencià en l’àmbit comercial i demana a l’empresa que seguisca treballant per a millorar-ne l’ús en l’àmbit oral i escrit. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua s’ha oferit a assessorar l’empresa per a incrementar l’atenció al client en la llengua pròpia.

Durant la reunió, els representants de la Plataforma per la Llengua han explicat la importància de seguir treballant en valencià per a mantindre la imatge de l’empresa i els drets dels consumidors del nostre territori. L’entitat considera que l’etiquetatge en valencià ha d’estar present en la totalitat dels productes dels supermercats, per a garantir la igualtat lingüística. Per això, la Plataforma per la Llengua ha demanat a l’empresa que millore l’atenció al client en la llengua pròpia del país.

A més, l’ONG del català va recordar a l’empresa que el fet de no etiquetar en català els productes que també distribueix a Catalunya representa vulnerar els drets lingüístics dels consumidors que queden recollits en la Llei del codi de consum, recentment validada pel Tribunal Constitucional.

L’encontre també ha servit perquè l’entitat presente les dades dels establiments Consum de la CatalApp. L’aplicació de la Plataforma per la Llengua acumula 94 establiments de la cooperativa valorats, 41 al País Valencià i 53 a Catalunya. Les valoracions indiquen una millor puntuació de l’empresa en l’atenció escrita que en l’oral. Per aquesta raó, l’entitat ha demanat a l’empresa que millore l’atenció al públic en valencià, amb l’objectiu de teixir complicitats amb la ciutadania, comprometent-se en la normalització lingüística des de l’àmbit comercial.