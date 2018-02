República catalana

La placa de la plaça Espanya de Manresa es rebateja per la de plaça de la República

Els partits i col·lectius CUP, CDR, ANC, Arran, Endavant, SEPC i Poble Lliure van convocar ahir a una concentració a Manresa per portar a terme el canvi de nom de la plaça Espanya, a la qual hi van assistir més de dues-centes persones.

La placa amb el nom d'Espany, de pedra, ha estat substituïda també per una de pedra amb el nom de "Plaça de la República".

Nació Digital ha recordat a la notícia sobre l'acte del canvi de nom que anys enrere s'havien impulsat iniciatives per fer el canvi de nom de la plaça. El PSAN a l'any 1980 va proposar dir-ne plaça Francesc Macià, però no se'n va sortir. El 1989 van ser els col·lectius feministes qui van col·locar-hi una placa amb el nom de plaça del 8 de Març. A partir del 2000 va ser el Col·lectiu Desvalls qui cada any batejaven la plaça amb el nom de Joan Fuster.