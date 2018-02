La Monarquia i la realitat

Aquests dies estem vivint el que podríem descriure com una autèntica rentada de cara de la monarquia espanyola.

Després dels desafortunats discursos del rei Felip VI, tant el de després dels actes violents de l'1 d'octubre per part de les forces de l'Estat com del tradicional missatge nadalenc -en cap dels dos discursos va esmentar els atacs de la policia i la guàrdia civil a la gent pacífica i indefensa, que tan sols desitjaven anar a votar-, quan, a més a més, s’ompli la boca amb la paraula democràcia, quan precisament ell sap que l'elecció del seu càrrec com a cap de l'Estat és de tot menys democràtica.

Estic molt fart d'eixos vídeos que ha publicat al llarg d'aquesta setmana la casa reial en els quals intenten fer veure una família reial propera a la gent. Però de veres es pensen que la ciutadania de l'Estat menja en vaixelles de tres plats una simple sopa servida per cambreres? Però en quin mon viuen? Jo els ho diré: regnen un Estat on més de dos milions de famílies estan en risc d'exclusió social i on el 20% de la població està a l'atur i molts d'ells, majors de 50 anys, sense cap perspectiva de trobar treball.

Regnen un Estat que, mentre la seua filla té un sou de més de cent mil euros anuals i el pare li concedeix el "Toisó d'Or", hi ha un 29,9% de pobresa infantil. Regnen un Estat en què, segons la Constitució, tots som iguals davant la llei i, en canvi, veiem diferents Borbons amb condemnes fermes gaudint de la vida per platges paradisíaques.

Eixa mateixa constitució diu que cap ciutadà o ciutadana ha de tindre privilegis respecte a altres, però una important quantitat de diners públics, van destinats a la manutenció de la família reial. És just això? És just un Estat monàrquic elegit per un dictador vencedor d'una guerra posterior a un colp d'Estat?

Des d'ací respecte totalment els partidaris i les partidàries d'un Estat monàrquic, però això és una cosa que ha de decidir el poble i no un règim que va segrestar la llibertat dels nostres pares i iaios al llarg de 40 interminables anys. La vertadera democràcia és aquella en la qual el poble pot decidir en tot allò que vol i, en aquest cas, el model d'Estat que desitja. Perquè democràcia és decidir.

David Casanova, Coordinador Decidim-Plana de l’Arc

@dbenlloch @DaDplana_Arc