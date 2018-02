Cultura popular

La glosa en català tindrà un web educatiu per dinamitzar aquest gènere poètic i musical

Cor de Carxofa, la Plataforma per la Llengua i la Fundació Carulla signen un conveni per impulsar, conjuntament, Eduglosa.cat, que serà un espai de formació i foment del glosat

Tres entitats reconegudes en els seus àmbits s’han unit per fomentar la glosa o cançó improvisada en català. Cor de Carxofa, la Plataforma per la Llengua i la Fundació Carulla han signat un conveni per impulsar, de manera conjunta, el portal Eduglosa.cat. D’aquesta manera col·laboraran en la creació de continguts, la difusió i el finançament d’aquest projecte educatiu adreçat, prioritàriament, al món docent amb l’objectiu de donar a conèixer la glosa i d’introduir-la a l’aula.

Eduglosa.cat vol ser la plataforma de difusió de recursos didàctics i eines educatives de la glosa aplicats a l’ensenyament. A banda d’una breu introducció explicativa de la història del glosat i del context social d’aquest gènere poètic i musical, composició popular que consisteix a improvisar versos sobre una determinada melodia amb una mètrica i rima concretes, la part central del web serà la Glosateca. En aquest espai s’hi trobaran recursos com lletres de repertori, partitures, àudios i vídeos. També hi haurà recursos per activitats didàctiques completes i, fins i tot, programacions senceres. Eduglosa.cat estarà llesta i es presentarà el mes de maig.

Per desenvolupar aquest projecte, les tres entitats han creat una identitat visual que recull les característiques principals de la glosa, cançó improvisada composta de rima, melodia, mètrica i idea. És per això que la part simbòlica del logotip està composada per una estrofa de 4 versos de set síl·labes triangulars, en la que els colors rimen entre ells i interpreten aquesta cançó improvisada.