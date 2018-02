Solidaritat

La Cursa/Caminada per la Llibertat d’Expressió i els Drets Humans ja suma més de 300 inscrits



Les inscripcions es poden fer al web de Diedre i Xip Groc fins aquest dijous, i també el mateix dissabte. El preu és de 10 euros i de 5 per als menors de 10 anys. Els diners recaptats es destinaran a la caixa de solidaritat de l’ANC i Òmnium. La marxa començarà a les 11 del matí des de L’Atlàntida, que també serà el punt d’arribada. Deu minuts abans hi haurà parlaments dels representats de les institucions i organitzacions organitzadores i col·laboradores, dirigits per Josep Maria Antentas, vicepresident de la Federació Catalana d’Atletisme. Els dorsals de la cursa/caminada començaran amb el número 10. Els primeres es reservaran com a reconeixement els presos i exiliats polítics. També hi participaran cares conegudes. Fins ara, han confirmat l’assistència corredors com Arcadi Alibés, Empar Moliner, Nandu Jubany o Ferran Latorre. A l’arribada, tots els participants gaudiran d’un esmorzar i bossa del corredor gràcies a les donacions d’empreses d’Osona. El mateix dia es podran adquirir xancletes catalanes, la recaptació de les quals anirà també per la caixa de solidaritat. Durant la cursa també hi haurà servei de guarda-roba. Els participants que ho desitgin podran cronometrar la seva cursa per entrar a la Lliga del ChampionChip. La cursa està organitzada per Diedre, amb la col·laboració de ChampionChip, la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, l’Ajuntament de Vic, Òmnium i ANC Osona.

Més de 300 persones ja s’han apuntat a la Cursa/Caminada per la Llibertat d’Expressió i els Drets Humans, que es farà aquest dissabte a Vic. La marxa tindrà un recorregut de 5 quilòmetres per la Via Verda i està oberta a tothom, perquè es podrà fent tant a peu com corrent. És una ruta pràcticament sense desnivell, accessible per a tothom, adaptada a cotxets i cadires de rodes. L'objectiu serà reivindicar la llibertat d’expressió.