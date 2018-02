lluita institucional

La CUP Tarragona vol que es municipalitzi el Servei d'Ajuda Domiciliària

En vista a la diada del 8 de març, la CUP Tarragona reivindica la dignificació dels sectors laborals més feminitzats. Asseguren que “aquells llocs de treball relacionats amb les tasques de cures, majoritàriament ocupats per les dones, solen tenir un alt grau de precarització” i és per això que reclama mesures que ajudin a revertir aquesta situació.

En aquest sentit, tal com ja van proposar en el passat Consell Rector de l’IMSST, la CUP de Tarragona emplaça la seva responsable de Serveis Socials, la consellera Ana Santos, que estudiï les possibilitats d'internalitzar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), en mans de la Fundació Santa Tecla. En el mateix Consell Rector la CUP es va oposar a la pròrroga d'aquest contracte fins el proper octubre de 2019 i sol·licitar que “abans d'aprovar una segona pròrroga del contracte, ara que hi ha temps suficient per davant, s'estudiï la possibilitat de municipalitzar el servei tal i com es va fer amb les llars d’infants l’any passat”.

La CUP assegura que el SAD “és un servei importantíssim especialment ara que la població està cada cop més envellida i, per tant, la base d’usuaris i usuàries es troba en constant creixement”, fent referència a l'entrada massiva al sistema del Grau I de dependències. En coherència amb aquesta realitat, la formació independentista va facilitar l’aprovació de l’increment del 10% de la quantia del contracte amb una abstenció, sense renunciar a l’aposta per la municipalització del servei.

La gestió directa dels serveis és una reivindicació que la CUP sempre ha mantingut, ja que asseguren que aquesta permet “acabar amb la precarietat laboral, la qual no es pot controlar quan el servei és privatitzat, i en permet una major fiscalització i, per tant, una millora qualitativa de la prestació dels serveis”. Afegeixen que “internalitzant el SAD i gestionant-lo directament des de l’Ajuntament de Tarragona, es possibilitaria la millora del servei i de les condicions de les treballadores en la línia de dignificar i protegir els sectors de les cures.”