MObilitat

La CUP Reus denuncia que la nova “tarifa resident” és una “estafa”

Des de l’any 2010 la CUP reclama una targeta resident a la ciutat de Reus per resoldre els problemes d’aparcament a les zones de Reus al casc antic i els barris més cèntrics i les zones de Reus més afectades per la zona blava, per tal de facilitar l’aparcament al veïnat i alliberar la via pública de vehicles.

Els cupaires recorden que el govern municipal es va comprometre a impulsar aquesta proposta arran de la proposta de la CUP al debat dels pressupostos de 2016. Ara, consideren “insuficient” i denuncien la nova tarifa resident que ha presentat el govern municipal perquè “manté l’actual model d’aparcament: zona blava de superfície i increment del seu preu, aparcament soterrat de pagament i construcció de noves places de pagament en zones on no hi ha oferta privada. També denuncien fermament que “no resol realment el problema econòmic dels reusencs i reusenques que han d’aparcar diàriament a la ciutat en quant proposen tarifes a preu de mercat quan a Reus hi ha quasi 1000 places d’aparcament municipal que no s’han arribat mai a ocupar”.

El regidor Oriol Ciurana entén que la nova tarifa “torna a demostrar que el govern prioritza la visió d’empresa privada per davant de la d’una empresa pública que presti un servei públic que beneficiï la ciutadania”. I és que la nova tarifa, “lluny de ser una targeta amb un cost rebaixat realment que permeti aparcar quan l’usuari ho necessiti, només contempla aparcar als pàrquings municipals en unes franges horàries concretes i restringides a preu de mercat, amb un evident afany recaptatori”. A més, denuncien que la nova tarifa “no contempla en cap cas una reformulació de les tarifes de zona blava per als residents a la ciutat”, tal com la CUP ha anat demanant des del 2012.

Des de la CUP, defensen que “cal una targeta resident de debò com tenen a tantes altres ciutats de Catalunya” que contempli un descompte real per als residents tenint en compte la subocupació als aparcaments municipals al centre i barris del primer cercle que és on hi ha majors problemes d'aparcament i que “canviï d’una vegada la manera d’entendre el tarifatge de l’aparcament i el transport públic i que tingui presents les necessitats de la ciutadania i no pretengui obtenir-ne uns interessos crematístics”. Per tot això, els cupaires empendran de nou accions de carrer i mobilització ciutadana per reivindicar la targeta resident.