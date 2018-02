La CUP dona suport a les sis persones represaliades per la lluita contra la MAT i crida a participar a les mobilitzacions

La CUP ha fet públic el seu suport a la campanya “T-66, Judici de Molt Alta Tensió”, i a les sis persones represaliades per participar en una acció en contra de la MAT el gener del 2014 a Fellines; en una roda de premsa a Girona en què han participat la diputada Natàlia Sànchez i l’ex-regidor gironí i encausat Jordi Navarro. El judici del cas se celebrarà entre el 27 de febrer i el 2 de març a l’Audiència Provincial de Girona, i els encausats s’enfronten a peticions de penes que van dels 2 anys als 7 anys de presó.

La formació ha fet una crida a participar a la jornada d’activitats que ha organitzat la campanya “T-66, Judici de Molt Alta Tensió” a Girona per avui dissabte 24 de febrer, que culminarà a les 17h de la tarda amb una gran manifestació que sortirà des de la plaça Catalunya. La diputada Natàlia Sànchez ha reivindicat la lluita històrica del moviment ecologista a comarques gironines, i ha demanat a la societat gironina que un cop més surti al carrer “per mostrar el compromís i la solidaritat amb la defensa del territori”.

Per la seva banda, Jordi Navarro ha defensat la necessitat de “superar el vell sistema energètic centralitzat, dependent dels recursos fòssils i que trinxa el territori”, i “avançar cap a un sistema realment net i sostenible basat en les energies renovables”. Els cupaires també han denunciat un cop més l’ús de fitxers polítics per part dels Mossos com a eina de persecució ideològica, i han defensat que la Generalitat s’ha de retirar de les causes contra activistes encausats per participar en lluites socials.

Cal recordar que recentment el Ple de l’Ajuntament de Girona es va solidaritzar amb aquestes sis persones encausades, i que en els propers dies diferents ajuntaments com el d’Olot o el de Blanes també debatran textos de suport. En les darreres setmanes la campanya “T-66, Judici de Molt Alta Tensió” ha rebut el suport de més d’una cinquantena d’entitats i plataformes d’arreu del territori.

La jornada d'avui s'ha centrat en tres activitats principals; primerament es farà una taula rodona als Jardins de la Infància de Girona amb diversos col·lectius i plataformes de diferents lluites pel territori, tot seguit es farà un dinar (paella popular) i per acabar s'ha convocat una manifestació que sortirà a les 5 de la tarda de la plaça Catalunya.