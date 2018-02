La CUP denuncia la vendetta de l’equip de Ballesteros contra la consellera Laia Estrada

Davant la decisió del govern d’incloure en l’ordre del dia del proper Consell Plenari una proposta d’alcaldia que pretén declarar incompatible la sentència del Cas Bershka de Laia Estrada amb el seu càrrec de consellera, la CUP denuncia que darrere d’aquesta decisió hi ha una interpretació absolutament esbiaixada de la llei que només respon a interessos polítics. Estem davant d’una persecució política de primer ordre amb instruments de pressió per part del PSC i el PP. L’Ajuntament s’està saltant la seva pròpia legalitat per perseguir políticament la dissidència, i és que no té cabuda enlloc que es cessi un càrrec electe quan aquest no ha entrat a presó.

Els partits polítics promotors de la iniciativa només pretenen treure’s de sobre una regidora del plenari per les seves discrepàncies polítiques. La CUP considera que es tracta d’un fet extremadament greu que només respon a la vendetta de l’alcalde i el seu equip contra la portaveu de la formació que l’ha assegut davant dels tribunals pel Cas Inipro, que ha qüestionat els “projectes estrella” del govern com els Jocs del Mediterrani de 2017 (ara 2018) o el pla urbanístic de la Budellera i ha denunciat reiteradament l’opacitat de les empreses municipals i del conjunt de l’Ajuntament així com el nefast funcionament intern, entre d’altres.

Per la CUP, l’actitud de l’alcalde demostra que a l’Ajuntament hi ha instal·lat un govern caciquista, dèspota i autoritari. Som davant d’una acció clarament desesperada que evidencia que són conscients la fi de l’era Ballesteros al capdavant de la institució. La formació considera que amb aquesta maniobra cauen les màscares de les bones formes i aparences institucionals, quan aquesta és l’única resposta que és capaç de proporcionar l’alcalde i els seus per intentar treure’s de sobre el seu principal adversari polític. La candidatura es posa a disposició de tots els grups de l’oposició que no vulguin fer de còmplices de Ballesteros i tinguin un interès real en abordar aquesta qüestió.





Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona

Tarragona, 22 de febrer de 2018