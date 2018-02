La CUP demana que l’Ajuntament de Girona blindi la municipalització del servei d’aigües

La CUP-Crida per Girona ha celebrat la decisió de l’Audiència de Girona de desestimar el recurs que va presentar Girona S.A, el soci privat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià, contra la decisió de convertir els tres ajuntaments en administradors de la societat i apartar, així, la part privada de la gestió del servei. La decisió del jutge es va prendre després de detectar múltiples irregularitats en la gestió de l’aigua arran d’una denúncia de la CUP. Als responsables de Girona S.A. se’ls acusa d’administració deslleial i apropiació indeguda, entre altres possibles delictes.

La CUP-Crida per Girona considera que “la decisió de l’Audiència és una nova oportunitat per recuperar definitivament el servei d’aigües i garantir-ne una gestió pública i transparent”. Per això, els cupaires han sol·licitat per escrit al govern gironí que elabori un informe sobre la gestió que han fet els ajuntaments des que el jutge va convertir-los en administradors del servei, i també un estudi en què es recullin els passos que cal fer abans del 2020 per blindar la municipalització i també les diferents alternatives de gestió del servei.

Entre les diferents opcions que preveu la CUP-Crida per Girona hi hauria la conversió d’AGISSA en una empresa 100% pública, la dissolució d’AGISSA i la creació d’una nova societat municipal, la prestació directa o altres fórmules de prestació conjunta del servei entre els tres municipis. També podria preveure’s la incorporació de nous ajuntaments, a més de Girona, Salt i Sarrià, a la provisió del servei de forma mancomunada, amb l’objectiu de d’optimitzar recursos i sumar més municipis a la gestió pública de l’aigua.