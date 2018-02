lluita institucional

La CUP de Tàrrega denuncia opacitat institucional amb la piscina municipal coberta

La CUP de Tàrrega va demanar públicament al nou regidor d'esports d'ERC-MES, Jaume Folguera, al Ple del 26 de juny de 2017 una reunió per parlar de la greu situació en la que es troba la piscina municipal coberta. Aquesta reunió, segons la formació “a hores d'ara encara no s'ha celebrat i ni tan sols té data fixada”. Posteriorment, davant la manca de resposta, el mes de novembre la CUP va registrar una instància insistint en la petició d'aquesta reunió que encara no s'ha atès. Prèviament, la formació ja havia demanat reunir-se formalment amb l'anterior regidor d'esports del PSC, Silveri Caro, trobada que tampoc no es va arribar a produir mai.

La formació manifesta la seva indignació per la manca de transparència i poc rigor per part del consistori. “Els problemes de gestió d'aquest equipament municipal, externalitzat a una empresa privada en règim de lloguer, i els incompliments de contracte per les dues parts, fan del tot necessari mantenir informats puntualment la resta de grups municipals”.

En aquest sentit recorden que l'any 2015, en el primer Ple de legislatura on es va aprovar el cartipàs, ja van denunciar que l'assistència a la Comissió de seguiment d'aquest servei públic, estipulada per contracte, estava restringida a l'equip de govern i van demanar que els grups a l'oposició hi poguessin assistir. A més van constatar que aquesta comissió durant 12 anys mai havia estat convocada. A dia d'avui, la situació continua essent la mateixa.

Membres de la formació declaren que en aquell mateix moment també van proposar a l’equip de govern la constitució d’una comissió informativa sobre l’estat de la gestió de la piscina coberta municipal, “donat que estava suposant una important despesa pública acumulada amb estudis, informes, auditories i la subvenció encoberta a canvi de no pagar el lloguer corresponent”. Aquesta petició també va ser ignorada.

La formació denuncia que “tot i la gravetat del problema, l'equip de govern continua sense abordar-lo de manera eficaç i transparent, mantenint l'opacitat i l'immobilisme que han envoltat durant anys la gestió d'aquest equipament municipal.”