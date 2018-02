La CUP-Crida per Girona denuncia que el Festival de Circ i l’Ajuntament no han signat cap conveni un mes abans de l’esdeveniment

La CUP ha explicat aquest matí que l’Ajuntament de Girona i l’organització del Festival Internacional del Circ segueixen sense tenir un conveni de col·laboració signat malgrat l’esdeveniment que es farà a la Devesa de la ciutat es farà aquest mes de febrer. Segons un informe que el consistori ha facilitat a l’organisme de transparència de la Generalitat pública, tot i que el pressupost municipal d’enguany hi apareix una partida de 65.000 euros per finançar el festival, a hores d’ara encara no s’han fixat sobre paper ni les contrapartides ni les condicions a partir de les quals hi ha un acord de col·laboració entre institució pública i empresa privada. Per la formació independentista, aquesta és una situació d’opacitat que no es pot justificar ni un segon mes i cal que s’esmeni de forma immediata per part de Madrenas i el seu equip. En aquest sentit, la CUP ha recordat que fa més de mig any que està esperant aquesta informació i que no hi ha hagut manera que ningú la faciliti.

Així mateix, la CUP-Crida per Girona ha explicat també que el Festival no compta encara amb una llicència d’obertura al públic malgrat els serveis jurídics de l’Ajuntament ho veuen com un pas imprescindible. En l’informe emès per l'àrea d’urbanisme s’explicita directament que “Atès que d'acord amb el que regula l'article 107.1 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, els establiments no permanents desmuntables en què se celebrin espectacles públics o activitats recreatives requereixen de la corresponent llicència municipal d'establiment obert al públic.” Per això, la candidatura ha reclamat a l’Ajuntament que garanteixi tots aquests tràmits amb els terminis i els procediments establerts, públics inclosos, tal i com han informat des dels seus serveis jurídics.

Tracte de favor amb les taxes al Festival de Circ.

Per altra banda, la CUP, que ja va criticar en el seu moment que el Festival del Circ se situés a la Devesa ja que vulnerava tot el reglament d’usos del Parc, ha fet públic que l’esdeveniment pagarà tan sols 4000 euros de taxes per l’ocupació de l’espai. El càlcul de l’equip de govern del PDECAT s’ha fet en base als 5 dies de funcions, malgrat se sap que l’ocupació de l’espai serà de força dies més per les tasques de muntatge i de desmuntatge de la carpa i les instal·lacions del circ. Pel regidor de la CUP-Crida per Girona, Lluc Salellas: “La Devesa és un espai que cal protegir especialment i no pot ser que l’Ajuntament no actuï amb equanimitat i faci tractes de favor a una empresa perquè no pagui tots les taxes corresponents a tots els dies que ocuparà de forma efectiva el Camp de Mart”. De fet, diversos veïns i veïnes han contactat amb la formació independentista per explicar que ahir ja hi va començar a haver moviments d’aplanament del terreny per part de tractors a la zona on s’instal·larà la carpa del Festival del Circ.

Finalment, la canaidatura municipalista ha expressat el seu descontentament perquè en el càlcul de les mateixes taxes s’ha arrodonit a la baixa no prenent les xifres que estan estipulades i aprovades pel ple de la ciutat (1536 euros per dia i 512 euros per dia) sinó unes en què s’estalvien 48 euros al dia (1500 i 500). La xifra pot semblar simbòlica, però per la CUP es tracta d’un modus operandi que no es pot avalar de cap de les maneres des de les institucions públiques. En aquest sentit, ha reclamat una modificació immediata del càlcul i una aplicació fidedigne d'allò que marca la normativa.