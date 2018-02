La CUP-Crida per Girona critica que s’hagi encarregat el Pla de Foment de l’Esport Femení a una empresa de màrqueting

La CUP-Crida per Girona ha criticat que el govern gironí hagi contractat una empresa de màrqueting per a la redacció del nou Pla de Foment de l’Esport Femení. Els cupaires han lamentat que una proposta que hauria de ser d’empoderament de la dona i promoció de l’esport se centri en qüestions d’imatge, creació de marca i posicionament exterior, i han mostrat la seva perplexitat pel fet que el document no faci cap referència al Pla Municipal d’Igualtat de Gènere ni s’hagi treballat amb la tècnica de gènere de l’Ajuntament.

Respecte al contingut del pla, la formació ha qüestionat que no abordi aspectes com la discriminació de les dones a l’esport o la violència de gènere en l’àmbit esportiu; com també que no analitzi les desigualtats existents entre els recursos municipals que van destinats a l’esport masculí i els que van destinats a l’esport femení, ni prevegi l’equiparació d’aquests recursos. Altres crítiques al pla són que no analitza les desigualtats existents entre el rol i la posició de dones i homes en els clubs esportius i en els espais de decisió, i que no aborda la qüestió de la coeducació i la pràctica mixta dels esports.

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha criticat que al document s’utilitzi llenguatge sexista, i inclogui expressions estereotipades i discriminatòries com ara que “amb l’esport es gaudeix d’una vida social més plena, factor molt important pel col·lectiu femení”, que “l’increment de la pràctica [esportiva] està relacionat amb els moviments internacionals Health and Beauty” o el terme “dones tot terreny”. Els cupaires també destaquen negativament que al pla es Posi com a exemple d’esport a l’alça el “Pole dance”, del qual diu que està de moda entre les “celebrities”, que afirmi que existeixen “barreres biològiques” en relació a la pràctica de l’esport per part de les dones, o que les adolescents abandonen l’esport per motius com que no suporten la pressió, que no volen tenir contacte físic o que tenen mandra o desgana.

Davant d’això, la CUP-Crida per Girona ha exigit al govern que congeli l’aprovació del pla i que el sotmeti a un procés exhaustiu de revisió. La formació també ha reclamat que el document se sotmeti a debat del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere per tal que les diferents entitats puguin fer-hi aportacions, i que s’incorpori la tècnica de gènere de l’Ajuntament en el procés de reelaboració del document. Fins ara, el pla s’ha desenvolupat en 3 fases i ha costat un total de 7269€.