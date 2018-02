Turisme massiu

La CUP Capgirem Barcelona es ratifica en la necessitat i urgència de dissoldre el Consorci de Turisme

lLa CUP Capgirem Barcelona s'ha ratificat aquest amtí en la necessitat i urgència de dissoldre el Consorci de Turisme de Barcelona, tal i com va demanar el mes de juliol passat a la Comissió d’Economia i en repetides ocasions han posat sobre la taula. "Cal destinar els diners de la promoció turística de la ciutat a polítiques socials i a revertir els impactes negatius dels turisme en les condicions de vida de les veïnes i veïns de la ciutat", apunta la formació.

També ha manifestat que l’informe de fiscalització elaborat per la intervenció de l’Ajuntament de Barcelona mostra allò denunciat repetides vegades per moviments socials, com l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, i per la CUP Capgirem Barcelona sobre la opacitat d’aquest organisme i els interessos als que respon i representa que no són els de les veïnes sinó el de l’empresariat.