Corrupció

La CUP Badalona es presentarà com a acusació contra Albiol pel cas de les concessions al Club Joventut Badalona

La CUP Badalona es presentarà com a acusació contra el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, si es reobre el cas de prevaricació arxivat per l’ex cap de la Fiscalia de Barcelona, Ana Maria Magaldi, per les concessions milionàries al Club Joventut Badalona des de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, participada per l’Ajuntament de Badalona, i de la qual Albiol n’era patró mentre va ser alcalde de la ciutat (2011-2015).

Els últims dies ha sortit a la llum que Magaldi va frenar una investigació per prevaricació contra Albiol just abans de les eleccions del 21-D, ometent l’informe del Fiscal d’Urbanisme, Antoni Pelegrí, en què afirma que les ajudes al Joventut són "opaques, irregulars i il·legals."

El Govern municipal (format per Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA) ja ha avançat que estudiarà les vies necessàries perquè s’investiguin les irregularitats, ja que no hi ha documentació al respecte i les ajudes mai van passar pels plens.

La CUP Badalona afirma que s’ha d’esclarir qualsevol irregularitat vinculada als diners públics i que es presentarà com a acusació particular en el cas que la investigació torni a la via judicial, ja que considera que aquests casos no poden quedar impunes.

Segons la CUP, el PP de Badalona ja s’ha vist involucrat en altres casos de corrupció durant el mandat d’Albiol, com el cas del regidor del PP David Gómez, que va ser acusat d’extorsió a un comerciant del barri de Sant Roc; el de Júlia Sánchez, coordinadora del Barri de la Salut, que va fer reformes al seu domicili particular amb diner públic; i el dels regidors Daniel Gràcia i Salvador Lerma, acusats de malversació, prevaricació, falsedat documental i estafa.