La Crida per Granollers-CUP presenta una moció en defensa de l'escola en català

En la moció es fa un repàs històric dels intents d'imposar la llengua castellana, amb l'objectiu d'homogeneïtzar l'estat espanyol. El text recull des dels Decrets de Nova Planta de Felip V de Borbó, passant pels atacs a la llengua de les dictadures de Primo de Rivera i Franco, fins als intents més recents amb el Decret de Llengües a les Illes Balears, la Llei Wert o la darrera amenaça del ministre Íñigo Méndez de Vigo, aprofitant la vigència de l'article155.

En la moció s'exposa que tot i que cada derrota militar ha representat l'abolició de les nostres institucions polítiques, renascudes de les cendres una i altra vegada, ni la conquesta militar, ni la imposició legislativa mai han estat prou fortes per eliminar ni la cultura ni la llengua catalanes. L'organització popular, la resistència i la desobediència davant el «decreto y mando» i les lleis injustes han estat 3 elements essencials per a la pervivència de la llengua i la cultura catalanes.

Davant aquestes imposicions la nostra història és plena d'exemples en que la comunitat s'ha organitzat, i en un exercici de dignitat i coratge s'ha enfrontat a les lleis injustes que volien imposar una pretesa cultura hispana o bé acabar amb la llengua catalana. Els exemples més recents els trobem en la vaga del personal docent de les Illes Balears i Pitiüses amb la que van evitar la imposició del Decret de Llengües i en la resistència de la Comunitat Educativa del conjunt del Països Catalans enfront de la Llei Wert i dels mandats dels Tribunals que pretenen reduir les hores de català a les aules.

Amb aquesta moció la Crida-CUP proposa al Ple municipal que l'Ajuntament de Granollers defensi el model d'immersió lingüística, l'escola catalana i en català i l'estatus del català a l'ensenyament com a única llengua vehicular, rebutjant qualsevol ingerència del Govern de l'Estat en matèria educativa. Proposa també que l'Ajuntament doni suport econòmic, jurídic i polític als centres educatius i al personal docent disposat a resistir davant aquest nou abús del Govern espanyol, així com que el Consell Escolar Municipal debati i acordi els mecanismes que consideri pertinents i apropiats per evitar la imposició de més hores de castellà a les aules.