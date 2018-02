Ensenyament

La CGT no assistirà a la citació del jutjat en relació a la imputació en el cas 27 i Més

El secretari general de la CGT de Catalunya ha anunciat que no assistirà a la citació del jutjat de Cerdanyola en relació a la seva imputació en el cas 27 i més.

Ermengol Gassiot, secretari general de la CGT de Catalunya i professor de la UAB, ha fet arribar avui la següent nota al jutjat de Cerdanyola que està realitzant la instrucció del cas “Som 27 i més”.





Al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Cerdanyola

Informat per la meva advocada de la citació pel proper 21 de febrer, els comunico que:

1) Ja vaig comparèixer davant del jutge l’any 2015 per declarar

2) Davant la manca de base de l’acusació que es formula contra meu, no em personaré per voluntat pròpia en relació aquest procediment

Soc professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i sindicalista. El meu compromís amb una universitat pública i social ha sigut sempre públic i explícit, amb la meva feina acadèmica i la meva tasca sindical. Una tasca i un compromís que no ha de ser objecte d’un tractament judicial i que continuaré fent com fins ara assistint diàriament al meu lloc de treball al Departament de Prehistòria de la UAB. No pretenc defugir res ni ningú.

Senzillament no trobo explicació a un procediment penal com aquest si no és per reprimir la meva militància sindical i de lluita contra la privatització de la universitat.

Cordialment

Ermengol Gassiot Ballbè

Gassiot ha rebut una nova citació d’aquest jutjat, a més de diverses trucades del cos de Mossos d’esquadra, per a que es personi per tal de recollir l'escrit d'apertura de judici oral en el marc del cas denominat 27iMes, per les protestes estudiantils i laborals a la UAB la primavera de 2013.

Com ja ha reiterat en altres ocasions, el responsable de la CGT ha manifestat la seva intenció de no presentar-se voluntàriament al jutjat en el que considera que és un altre judici polític. Aquest fet podria suposar la detenció del secretari general del sindicat anarsindicalista. De fet, fa molt poc dues ex-estudiants han estat detingudes per aquests motius i s'afegeixen a les 6 que ja ho havien estat des del passat 7 de gener.

La CGT de Catalunya considera que estem "davant d’un procés polític de repressió contra el sindicalisme i el moviment estudiantil que lluita contra la política de retallades i privatitzacions a l’ensenyament públic." En aquest sentit, el sindicat dóna tot el suport a totes i cadascuna de les 27 persones imputades de forma aberrant per la fiscalia de l’estat espanyol que demana penes d'entre 11 a 14 anys de presó per una tancada al rectorat de la UAB el 2013. I considera l’actuació de la fiscalia de l’Estat com pròpia d’una espiral embogida de repressió. Repressió practicada contra tothom que defensi les llibertats i drets socials de l’acció autoritària del poder.