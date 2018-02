La Casa Reial, TVE i la funció de servei públic

Des de l’octubre de 2012, TVE dedica mitja hora dels dissabtes al migdia a parlar únicament (i acríticament) de la família reial. Va ser arran de comentar l’esperpèntic, carrincló i impostat ‘publireportatge’ sobre la vida quotidiana en família del rei d’Espanya, Felip VI, quan una companya de feina em va comentar l’existència d’‘Audiencia Abierta’.

Si vau quedar meravellats en veure com la infanta Leonor es cremava amb les llenties, no podeu perdre-us la sèrie completa que consta de cinc temporades, d’uns 50 capítols cadascuna d’elles de 30 minuts cadascun. Si disposeu de 125 hores lliures (difícil, d’altra banda, si no formeu part de la família protagonista de la sèrie), no dubteu d’invertir-les a ‘Audiencia Abierta’. És mel.

Segons va comunicar RTVE al seu moment, el programa s’emmarca “dins dels objectius programàtics de la funció de servei públic atribuïts a la corporació”. M’imagino que consensuar què entenem per “servei públic” no seria fàcil… i d’aquí –també– és d’on plora la criatura.

Agafem, per exemple, el darrer dels programes emesos: expliquen la participació del rei d’Espanya al Fòrum Econòmic Mundial de Davos (on va presentar una Espanya “democràticament sòlida i consolidada i econòmicament segura, competitiva i estable”) i expliquen, també, la visita a la Central Lechera Asturiana, que també fa 50 anys. Completen la notícia amb una selecció de decles del nivell d’un granger que fa anys va veure el que, aleshores, era hereu de la Corona: “Hasta entonces era monárquico en minúsculas pero, en verlo, quedé prendado de él”.

Com no podia ser d’altra manera, les imatges cedides per la Casa Reial sobre el dia a dia de ses majestats ocupen bona part del programa… i és comprensible: no cada dia es pot destinar amb tota l’alegria del món una xifra inimaginable de fons públics a vendre així de bé la figura del cap d’estat imposat per un dictador en el seu cinquantè aniversari.

La situació és esperpèntica i que la televisió pública espanyola que paguem tots els contribuents és alarmant i, com a mínim, revisable… però el problema segueix sent sempre i per tot TV3.