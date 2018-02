Cultura

L'Ovidi fa 76 anys

«Tot ben senzill i ben alegre

em creureu mort i jo no hauré mort.

Faré vacances!»



«Per senyera, senyors, quatre barres.

Per idioma, i senyores, català.

Per condició, senyors, sense terres.

Per idea, i senyores, esquerrà»





Dues inquietuds marquen la seva trajectòria des dels primers anys: la política (amb una intensa consciència reivindicativa del seu país) i l'art. En aquesta última vessant, que amb el pas del temps es convertirà en la seva millor arma, l'Ovidi debuta el 1961 amb el grup teatral La Cazuela, d'Alcoi. Més tard s'instal·la a Barcelona, on treballa a les companyies de Núria Espert i Adrià Gual. A les darreries dels seixanta comença a reeixir també la seva faceta de cantant, que el portarà a fer les seves pròpies lletres, a més de musicar poemes de Estellés, Espriu, Salvat-Papasseit i molts altres. Com a actor va participar a moltes de les pel·lícules del nou cinema espanyol: com ara Furtivos (1975), de J. L. Borau o La verdad sobre el caso Savolta (1979), d'Antoni Drové. Dos llibres apleguen la seva obra literària i gràfica: Poemes i cançons, (Barcelona, Galba, 1978), amb pròleg de Joan Fuster i epíleg de Montserrat Roig, i el recull Poemes i dibuixos (Barcelona, Taller Picasso, 1985). L'any 2002, l'escriptora Núria Cadenas va publicar a València (Ed. Tres i Quatre) una completa biografia sota el títol: L'Ovidi.



"Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense." Ovidi Montllor, va néixer un 4 de febrer de 1942. pic.twitter.com/nddyGXf6tV — Jaume Mayor (@JaumeMayor) 4 de febrer de 2018

"Tanco els ulls i penso la història que m’agradaria viure. Això és fàcil. El que és difícil és tornar-los a obrir."



—Ovidi Montllor



(1942-1995) #76aniversari pic.twitter.com/n9y0j8qHwX — M. Josep Mira (@cassana_) 4 de febrer de 2018

Com que no puc,

o potser no pot ser,

tanque els meus ulls

I calle, recordan-te.#OvidiMontllor avui faria 76 anys pic.twitter.com/dpWECC70nz — Gemma Pasqual (@GemmaPasqual) 4 de febrer de 2018

Avui Ovidi Montllor , L'Ovidi, faria 76 anys. Nat a Alcoi el 1942, l'Ovidi va ser poeta, cantant i actor. Unes lletres, unes cançons i una actitud crítica i compromesa amb la societat del seu temps el van portar a no ser acceptat, és més apartat, pels circuïts oficials. Ell, però, seguia cantant: