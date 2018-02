Català

L'ASM celebra que els ultraespanyolistes de 'Nos movemos' es llevin la careta

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) celebra que el caps de brot del grup ultraespanyolista 'Nos movemos' hagin confessat públicament que "hemos nacido para frenar el independentismo en Baleares". Així s'entén que es pronunciïn contra el dret dels pacients a ser atesos en català, la llengua pròpia del territori, i que exigeixin el privilegi colonial d'exercir a la sanitat pública a ca nostra utilitzant exclusivament la "lengua del imperio". Com va dir l'escriptor i activista kurd Musa Anter, assassinat pels serveis secrets turcs: "Si la meva llengua fa trontollar els fonaments del teu estat, significa que has construït el teu estat sobre la meva terra".

Una manifestació contra la llengua pròpia del territori com la que convoquen avui diumenge Úrsula Mascaró, hereva de la fàbrica de sabates Mascaró, Manuela Cañadas Pinilla, promotora immobiliària, i Joan Pons, directiu de la Fundación Jaime III igual que Joan Font Rosselló, denunciat per destrossar-nos la taula informativa el passat 7 d'octubre, seria inconcebible que es dugués a terme a Madrid o Sevilla, on a ningú li passaria mai pel cap contractar metges que ignorassin el castellà a la sanitat pública, per molt bons que fossin amb el bisturí.

Esperam que els metges i personal sanitari amb un mínim de principis democràtics, i de respecte per la terra i la gent que els acull, ignorin aquestes crides forassenyades a la imposició del castellà "ordeno y mando" i aprenguin la nostra llengua, com ja ho han fet milers i milers de servidors públics a les Balears.