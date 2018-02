Per la República

L'ANC assumeix la implementació de la República

Una de les sorpreses del dia han estat els discursos dels membres del govern a l’exili

Aquest diumenge s’ha celebrat la VI Assemblea General Ordinària de l’ANC al Pavelló de la Mar Bella de Barcelona. 3000 socis de tot el país han participat en un acte que dona veu als socis i debat sobre el futur no només de l’entitat, sinó també de les accions que durà a terme.

De fet, avui s’ha votat la ponència del full de ruta que l’actual Secretariat Nacional presentava. D’entre les més de cent esmenes presentades, n’hi havia dues a la totalitat que han estat rebutjades. El full de ruta presentat pel Secretariat ha estat avalat i aprovat, així com els informes de gestió, l’econòmic i el pressupost per a l’any 2018-2019. D’aquesta manera, l’entitat encara els reptes que plantejarà la implementació de la República amb una nova estratègia.

Nou full de ruta, eleccions el 17 de març i gran manifestació el dia 11 de març

El nou full de ruta preveu diversificar l’estratègia a partir de tres eixos: el social, posant èmfasi en el paper de l’ANC, la mobilització ciutadana i el seu apoderament; el nacional, que aposta per derogar el 155, restituir el govern legítim, l’alliberament dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats, així com el tancament de totes les causes judicials obertes. A més, aposta per mobilitzacions pacífiques i per iniciar el procés constituent. I finalment, el tercer eix aposta per internacionalitzar el conflicte, especialment mirant cap a Europa i les seves institucions.

D’altra banda, també s’ha acordat, a través de votacions, que les eleccions al nou Secretariat Nacional siguin el proper dissabte 17 de març.

Paral·lelament, l’Assemblea també ha fet públic que el proper 11 de març a la tarda es durà a terme una gran manifestació entre les Drassanes de Barcelona i les portes del parc de la Ciutadella per exigir un acord de govern. Serà, en paraules de l’entitat, un avançament de l’11 de setembre, per demanar que es formi un nou govern que doni forma a la ratificació dels resultats del 21-D.

Puigdemont i els consellers a l’exili, amb la República

Una de les sorpreses del dia han estat els discursos dels membres del govern a l’exili. El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha compartit unes paraules enviades a través d’un vídeo des de Brussel·les. Puigdemont ha demanat mantenir el llegat viu de l’1 d’octubre, també allò que es va decidir el 27 d’octubre al Parlament i que es va “ratificar” el 21 de desembre, que és “el camí cap a una república independent” on la gent no tingui por a expressar les seves idees i on cap polític hagi de patir per fer-ho.

Les conselleres Serret i Ponsatí també han compartit unes paraules. No caure en la temptació de divisió i dels que volen provocar violència i seguir treballant per la República, sense renúncies i amb dignitat, han estat els seus missatges, respectivament. Al seu torn, el conseller Puig ha demanat seguir endavant en aquest procés que ja no té marxa enrere possible. Finalment, el conseller Comín ha demanat una ANC forta per arribar al final del camí, que serà llarg, motiu pel qual calen cames robustes, a Barcelona i Brussel·les, i també braços musculats, que han de ser la societat civil.

El gran fil roig de la transversalitat

El fins ara president de l’entitat, Jordi Sànchez, ha compartit unes paraules, que podeu consultar aquí, escrites des de Soto del Real, lloc on està empresonat des del passat 16 d’octubre. Sànchez demana preservar l’ANC, que descriu com “gran fil roig de la transversalitat del país a favor d’un estat català independent en forma de República”. Tanmateix, demana no “abaixar la guàrdia” ni tampoc l’exigència amb nosaltres mateixos com a entitat ni amb els representants polítics.

Sànchez agraeix l’escalf rebut des del 16 d’octubre passat, i dona tot el suport a la futura presidència de l’ANC, així com no perdre el nord i oblidar tot el que s’ha guanyat. Finalment, demana que se li guardi una armilla de voluntari per, quan surti, seguir fent camí “tots junts”.

La victòria és nostra

Al seu torn, el vicepresident de l’Assemblea, Agustí Alcoberro, ha volgut posar en valor el paper transversal i decisiu que l’entitat ha tingut, per exemple, en posar a l’agenda política un referèndum, el de l’-O, que es va convertir en la llança necessària per donar el tret de sortida a la construcció de la República. Però també el paper que ha tingut l’entitat des de l’1-O, on, malgrat els moments difícils, l’entitat ha treballat per revertir un estat de desànim generalitzat en “energia positiva” per revertir-ho, com les manifestacions continuades, especialment la de l’11 de novembre, però també el viatge a Brussel·les o la Caixa de Solidaritat.

Tot i això, Alcoberro ha enviat un toc d’atenció als partits polítics republicans, perquè es posin d’acord i comencin a treballar per formar govern, i ha advertit que l’ANC estarà “amatent” i preparada per mobilitzar-se, com, de fet, ja ha dit que es farà el proper 11 de març, si no hi ha acord. Malgrat això, Alcoberro ha estat clar: “la victòria és nostra”. I és que pel vicepresident de l’entitat, ja hi ha més de dos milions de persones que han decidit trencar amb el regne d’Espanya, percebut, sovint, com aliè. I això evidencia que la victòria de la República és inevitable. “La veurem i l’assolirem”, ha dit.

Per acabar, Alcoberro ha tingut unes paraules d’agraïment, i ha enviat un missatge de futur: hi ha relleu, i sempre hi haurà gent disposada a prendre el relleu a aquells que pateixin injustament la repressió.

L’assemblea ha acabat amb tots els membres del Secretariat Nacional sobre de l’escenari, acompanyats d’amics i familiars dels presos polítics, així com de membres d’entitats de la societat civil, com Òmnium Cultural, de l’AMI i de l’ACM.