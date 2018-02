solidaritat

L’acció Un Poble Empresonat es farà a Manresa, del 16 al 21 de febrer, a la plaça de Sant Domènec

Per iniciativa d’Òmnium Bages-Moianès i l’Assemblea Nacional Catalana Bages, conjuntament amb la plataforma Manresa per la República i altres entitats i col·lectius, promovem l'acció pacífica Un Poble Empresonat, que consistirà a tancar-nos per torns en una presó.

Aquesta performance vol posar de manifest el dèficit democràtic que viu l'Estat espanyol i la privació de llibertats a la qual estan sotmesos els presidents de les nostres entitats, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i també els membres del nostre govern legítim Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

L’acció es desenvoluparà del 16 al 21 de febrer a la plaça de Sant Domènec, de Manresa.

Fem una crida a tothom qui estigui en contra de l’empresonament dels nostres polítics perquè s’apunti a un dels torns per fer possible que la presó estigui ocupada per persones voluntàries que vulguin passar-hi una estona en solidaritat amb els presos i fer palesa la no normalitat que suposa l’existència de presos polítics a l’Europa del segle XXI.

La presó

Aquest contenidor envoltat de barrots disposa dels elements següents: dos departaments, com dues cel·les, i en cada una hi ha una taula, una cadira, un llit, diverses mantes, una estufa, matalàs i coixí, llum, una porta a cada cel·la, extintor i bústia.

Les persones que voluntàriament participem d'aquesta acció fem torns de dues hores, ja sigui de dia com de nit, a temperatures molt severes i davant de qualsevol inclemència del temps. I és que vivim moments excepcionals que requereixen accions, també, excepcionals.

Aquesta acció de denúncia és itinerant i va començar a Vic, des d’on va sorgir aquesta iniciativa de la mà d’Òmnium Osona i ha continuat per Olot, Granollers, Tàrrega i Sant Celoni. La propera cita és a Manresa, i hi serem des del divendres 16 de febrer a la tarda, quan farà 120 dies que els Jordis són a la presó de Soto del Real, fins al dimecres 21 de febrer al vespre, Festa de la Llum de la ciutat.

L’efecte colpidor s’aconseguirà si les cel·les estan ocupades les 24 hores del dia, aquest és l’objectiu que es vol aconseguir. Per assegurar-ho, és imprescindible entrar a la pàgina web unpobleempresonat.cat per apuntar-se, omplint un formulari, en el torn o torns escollits.

Durant aquests dies s’organitzaran diferents actes i accions per acompanyar aquesta protesta. Des de l’organització es demana estar atents a la xarxa i mitjans d’informació per saber-ne més detalls.

Motius per entrar a la presó de Sant Domènec

Per solidaritat

Perquè sols el poble salva el poble.

Per dignitat

Perquè no hi haurà normalitat fins que els presos polítics tornin a casa.

Com a denúncia

Perquè cap sistema polític que s’anomeni democràtic es pot permetre tenir presos polítics a les seves presons.