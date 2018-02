Repressió

L'onada represora de l'estat es fa notar a Tarragona

El passat 3 d’octubre, diverses forces sindicals (CGT, Cobas, COS, CNT i IAC) van convocar o van donar suport a una vaga general que estava convocada en defensa dels drets laborals i contra la repressió de l’Estat, exemplificada per les diverses actuacions prèvies a l’1 d’octubre i per les posteriors. Desenes de milers de persones hi van participar i, a Tarragona, es van produir les més grans manifestacions de tot el segle XXI, en defensa dels drets socials i ciutadans. En molts casos, la vaga general es va barrejar amb una aturada de país convocada per l’ANC, Òmnium, UGT i CCOO que tenia el seu centre de convocatòria en la denúncia de la repressió.

El proper 5 d’abril de 2018, han estat cridades a declarar diverses persones acusades de diferents temes. Han estat acusats i cridats a declarar José Estrada, Jordi Martí, Laia Estrada, Santi Fortuny i Antonio Mota. Els representants dels sindicats convocants de la manifestació de la tarda (COS, CGT i Cobas) també apareixen, com a altres, als diversos informes policials d’aquell dia.

Porta aquest tema el jutjat número 2 de Tarragona, en el qual s’estan acumulant els diversos temes relacionats amb el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i d’altres dates del voltant.