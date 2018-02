català

Jornada 'xerrem junts, pel foment de l'ús del català'

com a projecte dins de la CAL, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana. Es duia a terme per primer cop l’experiència d’un grup de conversa en català portat per persones voluntàries i guiat amb propostes de comunicació basades en la força que té la conversa interpersonal.Per commemorar, volem dedicar un dia a explicar l’essència i les fites que hem aconseguit, comentar diverses línies de creixement i recollir impressions i recomanacions per tal de trobar millores que engrandeixin el xerrem junts.Actualment,condueixen un centenar llarg de grups en diversos espais socials de la zona metropolitana de Barcelona i altres indrets dels país. Durant l’any 2017, més de 1.400 persones van participar en espais socials de trobada i de comunicació intercultural en el marc del xerrem junts. Així doncs, es va afavorir la convivència ciutadana a través de l'aprenentatge i l'ús social del català. Passeig de Gràcia, 107, Barcelona ) i comptarem, entre d’altres, amb la presència del senyor Oriol Amorós, Secretari per a la Igualtat, Migracions i Ciutadania, i la senyora Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística.