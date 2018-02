Joaquim Forn i Pedro Chaparro

El Tribunal Suprem acaba d’ordenar mantenir Joaquim Forn a la presó. Pedro Chaparro, un dels condemnats per l’assalt a Blanquerna, encara no hi ha entrat. L’exconseller d’Interior està en presó preventiva mentre que el vicepresident de Democracia Nacional (DN) ha estat condemnat en dues sentències: l’audiència de Madrid en primera instància i el Suprem en la segona.

Pedro Chaparro va cometre el delicte pel qual ha estat condemnat (i no empresonat) l’11 de setembre del 2013. Els fets que se li imputen a Forn són de fa quatre mesos. A Pedro Chaparro el van jutjar tres anys després del delicte que va cometre. Mai va ingressar en presó provisional. Joaquim Forn porta 92 dies en aquest règim. La sentència de Pedro Chaparro va ser inicialment de vuit mesos de presó (Audiència provincial de Madrid). El 2017 el Tribunal Suprem ho va elevar a quatre anys. A partir de dos anys, encara que no hi hagi antecedents penals, s’entra a la presó.

Poc després dels fets, el 12 d’octubre del 2013, Pedro Chaparro va assistir a la manifestació que cada dia de la Hispanitat convoca la ultradreta a Montjuïc. És més, va intervenir des de la tribuna d’oradors des d’on va llançar amenaces contra dirigents polítics independentistes. El mateix va fer (malgrat ja estar imputat) el 2014 i el 2015. El 2016 i el 2017 també hi va anar però en aquest cas ja amb sentència emesa. A les amenaces als dirigents polítics, al 2015 i 2016 n’hi va afegir a altres col·lectius, com per exemple el fotoperiodista Jordi Borràs. Va convidar els assistents a agredir-lo després d’haver-lo qualificat de “rata”. Ni per aquests discursos ni en el cas Blanquerna, la fiscalia mai va contemplar la imputació de delicte d’odi.

Just abans d’entrar a la presó, Pedro Chaparro va presentar un recurs al Tribunal Constitucional per evitar l’ingrés.Va argumentar que des del 2015 tenia feina estable, que no tenia antecedents penals i que tenia un fill de dos anys i mig. El Tribunal va admetre aquest recurs i va decidir que no entrés a la presó per no provocar “perjudicis irreparables” en una persona de 30 anys. Per no fer distincions, la situació de Chaparro va fer de palanca i cap dels altres condemnats tampoc va haver d’entrar en presó. En canvi, Forn està en presó malgrat sí que es van deixar en llibertat altres consellers.

Joaquim Forn no té antecedents penals, té dues filles i ja no té feina estable. Va deixar de ser conseller d’Interior el 27 d’octubre i la setmana passada va renunciar a l’acta de diputat. Ho va fer, precisament, per demostrar que no tenia cap mena de manera de reiterar els delictes que se li imputen. Fa mesos que ja no té cap responsabilitat sobre els Mossos d’Esquadra i a més tècnicament ja no podria votar cap DUI perquè no és diputat. Pedro Chaparro està en llibertat perquè té feina estable. Joaquim Forn segueix en presó malgrat que les ha deixat totes per demostrar que s’aparta de tot. La formació de Forn (Junts per Catalunya) va obtenir 948.233 vots el 21 de desembre. A les eleccions espanyoles del 2015, Democracia Nacional va obtenir 1.685 vots a tot l’Estat.

Pedro Chaparro continua sent vicepresident de Democracia Nacional. Joaquim Forn ha abandonat tota activitat política però el jutge Llarena el manté en presó, entre altres motius, perquè “comparteix l’aspiració d’assolir la independència”.

Ho he aconseguit: he escrit tot aquest article sense fer servir la paraula justícia perquè francament, no he trobat on posar-la.