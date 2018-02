Per la República

IX Assemblea Nacional d’Endavant a Reus

Aquests propers 17 i 18 de febrer, Endavant OSAN celebra la seva IX Assemblea Nacional a Reus. El conjunt militància culminarà en una trobada presencial a la capital del Baix Camp el procés de debat assembleari iniciat a finals de 2017.

El lema que ha escollit l'organització és Ara més que mai, endavant, al qual volen donar un doble significat: Endavant en la lluita per la consecució dels nostres objectius i Endavant també com a organització i com a moviment