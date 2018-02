Impunitat policial

IRÍDIA impulsa una campanya de micromecenatge per obrir un procés de veritat, justícia i reparació social sobre 1-O

Un dels casos que porten és el de Roger Español, qui ha perdut la visió de l'ull dret per l’impacte d’una pilota de goma per part de la Policia Nacional.

El Centre per la Defensa dels Drets Humans (IRíDIA) porta a terme una campanya de micromecenatge amb l'objectiu d'obrir un procés de veritat, reparació i justícia col·lectives sobre l'1O mitjançant el seu Servei gratuït d'Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI).

En concret, 10 casos representatius pels fets ocorreguts l'1 d'octubre a cinc escoles de Barcelona: l'Escola Ramón Llull, l'Escola Mediterrània, l'IES Pau Claris, el CEIP Els Horts i l'Escola de la Prosperitat. Les advocades d'Irídia estan actuant com a acusació particular, oferint assistència gratuïta a les afectades. Les causes es dirigeixen contra els agents de la Policia Nacional, per delicte contra la integritat moral i de lesions. L'1 d'octubre vam detectar un modus operandi similar que buscava generar el pànic entre les persones. És per això que també hem sol·licitat la identificació dels responsables polítics i policials que van donar les ordres de les operacions de l'1O.

Un dels casos que porten és el de Roger Español, qui ha perdut la visió de l'ull dret per l’impacte d’una pilota de goma per part de la Policia Nacional. Amb el seu litigi, volen estendre el debat sobre aquest projectil altament perillós arreu de l’Estat per tal d' eradicar-ne l’ús. Perquè no volem més ferides per pilotes de goma, ni a Catalunya ni a enlloc.

Amb la tasca de monitoreig i recopilació d'informació, hem comprobat que l'actuació policial de l'1 d'octubre va estar perfectament pensada i coordinada per estendre el pànic entre les persones que van anar als centres de votació, i hem pogut identificar a part dels agents implicats en terreny. Però un dels principals problemes amb què ens trobem en el nostre treball d'investigació per presentar proves davant un jutge és, precisament, amb la identificació dels agents. És per això que també volen exigir que tots els agents policials portin el número d'indentificació TIP visible pel davant i pel darrere.